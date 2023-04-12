«На кухне» с представителями НKO Mondo: как защитить ментальное здоровье жителей Украины в условиях войны?

- Одной из проблем, что стоят сейчас перед украинской системой школьного образования, является посттравматический стресс многих учеников, так как многие ученики потеряли близких из-за продолжающейся войны. Можно ли сказать, что отправлять психологов в школы Украины сейчас не менее важно, чем отправлять туда же компьютеры?

- В сотрудничестве с организацией Angels of Salvation в ходе совсем недавнего визита делегации НКО Mondo в Украину был открыт образовательный центр в Днепре, где около шестидесяти детей младшего школьного возраста ликвидируют свои отставания в школьной программе, проводят время в полезных занятиях, получают психологическую помощь и горячую пищу. Легко ли собираются суммы, необходимые на открытие таких центров, есть ли надежда, что после Днепра удастся открыть такие центры и в других регионах Украины?

- В Украине только что открылось постоянное представительство НКО Mondo. Насколько это упрощает работу организации в Украине, насколько делает ее эффективнее, какие конкретно вещи получается сейчас осуществлять гораздо быстрее и качественнее, чем до того момента, как это представительство было открыто? Сколько людей работают в этом представительстве? Только ли в Киеве действует этот офис, или еще в каких-то регионах?