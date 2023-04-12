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Специалист HKO Mondo: помощь психолога стала в школах Украины жизненно важной услугой

Передача Rus.Postimees
Павел Соболев
, журналист
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  • Половина украинских учителей жалуется на сильное ухудшение ментального здоровья
  • Украинские школы остро нуждаются в психологах для работы с находящимися в глубоком стрессе детьми
  • Любая безопасная спортивная секция или кружок сейчас в Украине на вес золота

ООН и ВОЗ обращают внимание на критическое ухудшение ментального здоровья жителей Украины на фоне идущей 14-й месяц войны. Эстонская НКО Mondo подготовила спецпроект, направленный на смягчение этой проблемы. О том, на какие нужды пойдут собранные в его рамках пожертвования, как можно помочь людям справиться с психическими трудностями в условиях войны, в еженедельной передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждал специалист по вопросам образования НКО Mondo Алексей Яшин.

- Для начала спрошу о совсем новом проекте, который НКО Mondo хочет запустить в Украине, и который связан со смягчением проблем с ментальным здоровьем жителей Украины. Эти проблемы становятся все заметнее. ООН, Всемирная организация здравоохранения много говорят об этом, бьют тревогу, супруга Владимира Зеленского привлекает мировое внимание к этой теме. Какие формы и масштабы приобретают эти проблемы, с чем ситуация особенно критична?

- Вы очень верно заметили, что ООН и ВОЗ действительно бьют тревогу. По данным этих организаций, четверть жителей Украины пострадали в психическом плане от военных действий. То есть это десять миллионов человек. Диагнозы самые разные, от легкой депрессии до психоза.

Из этих десяти миллионов человек, в свою очередь, четверть составляют дети. Это дети, чье психическое здоровье значительно пострадало. ООН также проводит постоянные мониторинги метального здоровья украинских учителей. 90 процентов украинских учителей говорят, что их психическое состояние значительно ухудшилось. А половина учителей считает, что ухудшилось очень сильно, и это мешает им спокойно работать.

Это добавляет очень большую нагрузку на украинскую систему здравоохранения, которой и так приходится очень тяжело. В общем, экспертами прямо говорится, что среди проблем, стоящих перед украинским здравоохранением, проблема потери людьми ментального здоровья является едва ли не самой главной.

Мы действительно все заметнее переходим от оказания базовой гуманитарной помощи, от поставок продовольствия, медикаментов, генераторов, к следующей фазе поддержки Украины, мы все больше занимаемся проектами повышения доступности образования, и вот теперь еще и занимаемся проблемами ментального здоровья жителей Украины.

Почему мы это делаем? Во-первых, по той причине, что крупные международные гуманитарные фонды, которые работают сейчас в Украине, развернули все свои мощности, и в смысле оказания базовой помощи они уже добрались до людей. Нам, как эстонской организации, у которой ресурсов значительно меньше, чем у крупных международных фондов, показалось разумным сосредоточиться на нашей экспертизе.

У нас есть эксперты по вопросам образования, по психическому здоровью, и мы решили в дальнейшем сфокусироваться именно на этом. Но мы изначально пытались добавить элемент психологической поддержки в каждый проект. Например, мы работаем в рамках одного проекта ООН и в пяти областях Украины обеспечиваем местные школы услугами молодых психологов, которые прямо сейчас заканчивают университеты.

Мы сотрудничаем со школами, направляя туда психологов, чтобы они работали с детьми с посттравматическим синдромом. Мы сотрудничаем с университетами, которые предлагают нам этих студентов. Это наш самый большой проект такого рода, но у нас и есть похожие проекты поменьше.

Например, в сотрудничестве с одной организацией мы организовали образовательный хаб в Днепре. Там младшеклассникам предлагают заполнить пробелы в образовании. По математике, по чтению, по английскому языку. Но и в этом проекте есть компонент психологической поддержки. В этом хабе есть психолог, который постоянно работает с детьми.

Еще у нас есть по одному хабу в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. В этих хабах дети занимаются в большей степени по принципу спортивных секций, ну, я бы сказал, что им там предоставляется услуга образования по интересам. Но и в каждом из этих хабов есть кабинет психолога. То есть речь о том, что десятки подростков там получают и психологическую поддержку, и возможность бесплатно ходить заниматься в какие-то кружки.

Безопасность - это очень важный момент, потому что далеко не у каждой спортивной секции, далеко не у каждого кружка в Украине есть свое бомбоубежище. По этой причине эти секции и кружки просто не могут в военное время проводить занятия, приглашать на них детей.

- Когда речь идет о том, что людей нужно накормить, для них собирается еда, когда людей нужно согреть, дать им свет, для них покупаются генераторы. Правильно ли я понимаю, что когда людям нужно помочь решить ментальные проблемы, собранные пожертвования тратятся на то, чтобы нанять для этих людей психологов?

- Да, когда мы сейчас собираем финансы, у нас именно это направление находится в приоритете. Тут я обозначу еще двух наших важных партнеров. Во-первых, это организация «Шире сердце», которая базируется во Львове, с помощью которой мы предлагаем дигитальные психологические консультации.

Мы платим психологам за то, что они проводят эти дистанционные консультации, которые часто оказываются наиболее доступными людям, если речь идет, например, о жителях удаленных от областных центров населенных пунктов.

Во-вторых, мы написали сейчас проект в МИД Эстонии, в рамках которого мы надеемся наладить сотрудничество с очень сильным психиатром, обладателем докторской степени по психофармакологии, ученым Тартуского университета. Его зовут Эдуард Марран, он работает и на платформе DocuMental, через которую предоставляется психологическая и психиатрическая поддержка пациентам в Эстонии, при этом там есть и направление оказания помощи украинским беженцам, которая оказывается уже бесплатно.

Мы хотим сделать возможной работу этой платформы и в Украине. Эдуард уже общался с соответствующими госучреждениями Украины, которые подтвердили, что в случае соответствия международным рамкам такие платформы могут работать в Украине. Уже найдены те психологи и психиатры, которые готовы дигитально эту помощь оказывать. Мы надеемся в ближайшее время реализовать этот план.

- Как выглядит типичная жизненная ситуация ребенка в Украине, чья потребность в оказании ему психологической помощи достигла просто критической отметки?

- Самому мне не приходилось бывать на востоке Украины, в тех районах, которые расположены недалеко от зоны боевых действий, и где до сих пор остаются люди. В том числе и дети. Не всем ведь удается эвакуироваться.

Ведь и Днепр находится не так уж далеко от прифронтовой линии. При этом в Днепре собирается большое количество беженцев с востока. То есть те люди, которые не смогли уехать в Европу или в западную часть Украины, они сконцентрировались в Днепре. Мне в Днепре бывать не доводилось, так что тамошнюю ситуацию я знаю только по каким-то отчетам ООН, ВОЗ или же наших украинских партнеров.

Но вот буквально только что делегация НКО Mondo побывала в школах Львовской и Житомирской областей, где мы общались и с учениками. А также, конечно, с администрациями и с опорными специалистами, и с психологами. И вот из этого общения выяснилось, что практически у каждого ребенка, который является внутренним беженцем в Украине, есть посттравматический синдром, выраженный сильнее или слабее, но связанный с тем, что ребенок пережил какую-то утрату в семье. Утрату родственника в семье, будь-то отца, дяди, брата.

У тех же, кто все-таки избежал этого, прямо сейчас кто-то из близких родственников может воевать. Поэтому ситуация с психическим здоровьем детей меняется очень быстро. На одной неделе с ребенком может быть все более-менее в порядке, на следующей неделе случается что-то с членом его семьи на фронте, и состояние ребенка может очень сильно измениться.

Никто не знает, как ребенок может отреагировать на такое известие, но крайне важно, чтобы рядом с ребенком были люди, которые уделят ему внимание, которые, если будет нужно, направят его за какой-то дополнительной психологической поддержкой.

Самую первую помощь может оказать или родитель ребенка, или школьный учитель, который соприкасается в школе с этим ребенком ежедневно. Затем уже идет опорный специалист, при этом не во всех школах Украины есть психологи. Поэтому очень важно обучать навыкам оказания психологической поддержки учителей, опорных специалистов и даже родителей.

- В Украине только что открылось постоянное представительство НКО Mondo. Насколько это упрощает работу организации в Украине, насколько делает ее эффективнее, какие конкретно вещи получается сейчас осуществлять гораздо быстрее и качественнее, чем до того момента, как это представительство было открыто? Сколько людей работают в этом представительстве? Только ли в Киеве действует этот офис, или еще в каких-то регионах?

- Я бы начал с того, что мы были вынуждены открыть этот офис. Мы написали один проект и получили крупное финансирование от ООН, и одним из условий того, чтобы это финансирование получить, и было открытие своего «юридического тела» или, проще говоря, своего офиса именно в Украине.

Это было очень важно для нашего сотрудничества с ООН. ООН видит ситуацию так, что гуманитарные организации для оказания помощи должны присутствовать и на месте, а не делать всю свою работу через партнеров. Мы должны были это сделать и мы это сделали.

Но я уверен, что мы и сами были заинтересованы в таком решении. Потому что наша работа в Украине за последний год значительно расширилась. Именно за год полномасштабной войны.

Сейчас в этом офисе работает четыре сотрудника. Руководитель, Мария Гуляева, бухгалтер, который очень хорошо знаком с украинским законодательством и его требованиями по отчетности, также у нас есть там человек, который занимается оценкой качества предлагаемых проектов, и еще один сотрудник, который расширяет возможности наших новых партнеров.

Скажем, мы видим в какой-то организации большой потенциал эффективного сотрудничества с нами, но также видим, что эта организация молодая, у нее еще не создана необходимая структура. И тогда этот наш четвертый сотрудник помогает этой организации выйти на новый уровень в выстраивании своей работы.

Таким образом, этот офис очень сильно упростил многие процессы, очень сильно увеличил наши возможности. Если же говорить о локациях, то пока нам хватает нашего представительства только в Киеве. Важно, что у многих международных организаций, оказывающих гуманитарную помощь Украине, открыты свои офисы в Киеве, и мы можем встречаться с ними для обсуждения сотрудничества прямо в украинской столице. Так что пока надобности в открытии офисов в других местах в Украине мы не видим.

Смотрите запись полной версии беседы!

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