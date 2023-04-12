Специалист HKO Mondo: помощь психолога стала в школах Украины жизненно важной услугой

Почему мы это делаем? Во-первых, по той причине, что крупные международные гуманитарные фонды, которые работают сейчас в Украине, развернули все свои мощности, и в смысле оказания базовой помощи они уже добрались до людей. Нам, как эстонской организации, у которой ресурсов значительно меньше, чем у крупных международных фондов, показалось разумным сосредоточиться на нашей экспертизе.

У нас есть эксперты по вопросам образования, по психическому здоровью, и мы решили в дальнейшем сфокусироваться именно на этом. Но мы изначально пытались добавить элемент психологической поддержки в каждый проект. Например, мы работаем в рамках одного проекта ООН и в пяти областях Украины обеспечиваем местные школы услугами молодых психологов, которые прямо сейчас заканчивают университеты.

Мы сотрудничаем со школами, направляя туда психологов, чтобы они работали с детьми с посттравматическим синдромом. Мы сотрудничаем с университетами, которые предлагают нам этих студентов. Это наш самый большой проект такого рода, но у нас и есть похожие проекты поменьше.

Например, в сотрудничестве с одной организацией мы организовали образовательный хаб в Днепре. Там младшеклассникам предлагают заполнить пробелы в образовании. По математике, по чтению, по английскому языку. Но и в этом проекте есть компонент психологической поддержки. В этом хабе есть психолог, который постоянно работает с детьми.