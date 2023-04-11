Сто музеев по одному билету: в Эстонии появилась годовая музейная карта

С сегодняшнего дня любой ценитель музеев может приобрести годовую музейную карту, дающую право на неограниченное посещение более 100 музеев и 500 выставок по всей Эстонии. Первый экземпляр карты был передан Сирье Карис – завсегдатаю музеев и супруге президента Эстонской Республики.

«Жителям Эстонии свойственна тяга к культуре, а наши музеи делают неоценимую работу. Я уверена, что музейная карта ощутимо увеличит посещаемость музеев, а любители музеев найдут интересные выставки по душе», – сказала супруга президента Сирье Карис сегодня на презентации карты, прошедшей в Эстонском музее современного искусства.

Стоимость цифровой музейной карты на базе QR-кода и ID-карты составляет 59 евро. С целью заботы о природе музейная карточка выпускается без пластикового носителя – в музейной кассе ее владельцу нужно продемонстрировать свой цифровой билет или документ, удостоверяющий личность, если о цифровом билете человек не вспомнил. Цель музейной карты заключается в том, чтобы объединить под одним билетом выставки и мероприятия музеев Эстонии, сделав их посещение дешевле и удобнее.