ФБР предостерегает от использования общественных пунктов зарядки телефонов

«Избегайте использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, гостиницах или торговых центрах», написал в Twitter офис ФБР в Денвере. «Мошенники нашли способ использовать общедоступные USB-порты для загрузки вредоносных программ и программ слежения на устройства. Носите с собой личное зарядное устройство и USB-кабель, а при зарядке пользуйтесь электрической розеткой».

Эксперты по безопасности также ранее предостерегали от зарядки телефона с помощью USB-кабеля в общественных местах. По их словам, подключать сувенирный USB-кабель - это то же самое, что засовывать в рот найденную на улице зубную щетку. Порт USB может использоваться как для загрузки, так и для передачи данных на подключенное устройство. Поэтому гораздо лучше использовать собственное зарядное устройство или аккумуляторную батарею.