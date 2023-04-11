Согласно плану, переход на эстоноязычное образование должен начаться осенью 2024 года, однако в коалиционном соглашении речь идет о переходе на эстонский язык в 2027 году. Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила ERR, что это неверно.
Ошибка в коалиционном соглашении: дошкольное образование перейдет на эстонский язык обучения с 2024, а не с 2027 года
«С 1 сентября 2024 года все дети должны обучаться на эстонском языке в дошкольных учреждениях. Если там указан 2027 год, значит, есть ошибка», - сказала она ERR.
По ее словам, новое правительство не планирует замедлять темпы перехода.
Бывший министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество») получил от премьер-министра подтверждение того, что правительство будет придерживаться принятого закона и его основ: «Выбранный "Отечеством" курс сохранится как в темпах, так и в объемах».
Ключевые слова