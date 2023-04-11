САНКЦИИ РАБОТАЮТ ⟩ Экспорт российской нефти резко сократился

По данным Bloomberg, за неделю поставки нефти из экспортных портов России сократились на 1,24 млн баррелей, то есть до 2,89 млн баррелей в сутки.

До прошлой недели экспорт российской нефти в среднем превышал три миллиона баррелей в день, и резкое снижение предполагает, что сокращение добычи могло начать сказываться на экспорте российской нефти.

На этой неделе Россия заявила, что в марте сократила добычу на 700 000 баррелей в сутки, что больше, чем 500 000 баррелей, обещанных ранее в этом году.