САНКЦИИ РАБОТАЮТ ⟩ Экспорт российской нефти резко сократился

На прошлой неделе экспорт сырой нефти из России упал до самого низкого уровня за два месяца: это признак того, что санкции, которые сократили добычу нефти, начинают работать.
По данным Bloomberg, за неделю поставки нефти из экспортных портов России сократились на 1,24 млн баррелей, то есть до 2,89 млн баррелей в сутки.
До прошлой недели экспорт российской нефти в среднем превышал три миллиона баррелей в день, и резкое снижение предполагает, что сокращение добычи могло начать сказываться на экспорте российской нефти.
На этой неделе Россия заявила, что в марте сократила добычу на 700 000 баррелей в сутки, что больше, чем 500 000 баррелей, обещанных ранее в этом году.
В последние месяцы большая часть поставок российской нефти приходится на Китай и Индию, где доля поставок восточного соседа уже несколько месяцев превышает Саудовскую Аравию, крупнейшего экспортера.