Министерство сельской жизни: Эстонии не угрожают пустые полки магазинов

Стоимость продукции растениеводства увеличилась на 45%, а объем - на 14%. Рост обусловлен повышением цен на зерновые и масличные культуры и увеличением урожайности. В 2022 году урожай зерновых составил 1,53 миллиона тонн, что на 19% больше, чем годом ранее. Урожай рапса составил рекордные 218 671 тонну, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году в Эстонии было произведено чуть более 44 000 тонн свежих овощей и более 9 200 тонн свежих фруктов и ягод. Для производителей фруктов и ягод этот год был лучше двух предыдущих.

Стоимость животноводческой продукции выросла на 44%, но объем животноводческой продукции снизился на 2%. На долю молока приходится 59% стоимости продукции животноводства.

В 2022 году цены на молоко и молочные продукты установили новые рекорды, а объемы производства и экспорта/импорта увеличились. В то же время цены на многие производственные ресурсы - топливо, электроэнергию, корма, материалы - также взлетели до беспрецедентного уровня. В 2022 году производство молока в Эстонии составило 851 500 тонн, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.

В 2022 году в Эстонии было произведено 78 014 тонн мяса. После четырех лет роста общее производство мяса снизилось на 5%. Производство всех видов мяса снизилось из-за резкого роста цен на сырье и общей высокой инфляции, но больше всего снизилось производство свинины. В 2022 году было произведено 43 325 тонн свиного мяса, что по-прежнему составляло 56% от общего объема производства мяса. Из года в год доля птицы в общем производстве мяса увеличивается и в 2022 году составила 29%.

Всего в 2022 году было выловлено 73 861 тонна рыбы, что на 2% больше, чем в прошлом году. Объемы вылова несколько увеличились за счет увеличения квоты и благоприятных погодных условий.

Рентабельность компаний снизилась

В 2022 году выручка от продаж пищевой промышленности быстро росла, но рентабельность компаний снижалась из-за быстро растущих затрат.