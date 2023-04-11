Министерство сельской жизни: Эстонии не угрожают пустые полки магазинов

Несмотря на инфляцию, высокие цены на энергоносители и резкое повышение цен на производственное сырье, производство продуктов питания остается стабильным, и Эстонии не угрожают пустые полки магазинов. Об этом говорится в подготовленном Министерством сельской жизни обзоре сельского хозяйства, рыболовства, сельской жизни и пищевой промышленности за 2022 год.
«Кризисы последних лет не обошли стороной ни один из секторов, и производители продуктов питания также пострадали от болезненных испытаний - коронавируса, сбоев в торговле, панических закупок, роста цен на энергию и сырья для производства. Однако положительным моментом является то, что наши производители продуктов питания смогли выстоять и накрыть эстонцам стол, а также продолжили экспорт», - сказал заместитель канцлера сельского хозяйства и сельской политики Мадис Пяртель.
Вместе с тем, Пяртель признал, что для того, чтобы производители продуктов питания оставались конкурентоспособными, необходима поддержка со стороны государства. «Как и другие страны, мы также поддержали сектор целевыми внеочередными субсидиями - таким образом, мы можем быть уверены, что эстонская еда ценится по достоинству и ее хватит каждому из наших жителей», - добавил он.
По словам вице-канцлера, важным является производство, обеспечивающее стратегический резерв, и привлечение предприятий со всей Эстонии, поскольку только так можно обеспечить безопасность снабжения продовольствием.
Сельскохозяйственный и рыболовный сектор, а также пищевая промышленность тоже вносят значительный вклад в экономику и занятость Эстонии. Упомянутые отрасли обеспечивают почти 3% создаваемой в Эстонии добавленной стоимости и обеспечивают работой около 5% трудозанятых.
Производство значительно увеличилось
В 2022 году стоимость продукции всего сельскохозяйственного сектора составила 1,59 миллиарда евро, что на 41 процент больше по сравнению с предыдущим годом. На результаты 2022 года повлияло как увеличение урожая зерна, так и снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.
Стоимость продукции растениеводства увеличилась на 45%, а объем - на 14%. Рост обусловлен повышением цен на зерновые и масличные культуры и увеличением урожайности. В 2022 году урожай зерновых составил 1,53 миллиона тонн, что на 19% больше, чем годом ранее. Урожай рапса составил рекордные 218 671 тонну, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году.
В 2022 году в Эстонии было произведено чуть более 44 000 тонн свежих овощей и более 9 200 тонн свежих фруктов и ягод. Для производителей фруктов и ягод этот год был лучше двух предыдущих.
Стоимость животноводческой продукции выросла на 44%, но объем животноводческой продукции снизился на 2%. На долю молока приходится 59% стоимости продукции животноводства.
В 2022 году цены на молоко и молочные продукты установили новые рекорды, а объемы производства и экспорта/импорта увеличились. В то же время цены на многие производственные ресурсы - топливо, электроэнергию, корма, материалы - также взлетели до беспрецедентного уровня. В 2022 году производство молока в Эстонии составило 851 500 тонн, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.
В 2022 году в Эстонии было произведено 78 014 тонн мяса. После четырех лет роста общее производство мяса снизилось на 5%. Производство всех видов мяса снизилось из-за резкого роста цен на сырье и общей высокой инфляции, но больше всего снизилось производство свинины. В 2022 году было произведено 43 325 тонн свиного мяса, что по-прежнему составляло 56% от общего объема производства мяса. Из года в год доля птицы в общем производстве мяса увеличивается и в 2022 году составила 29%.
Всего в 2022 году было выловлено 73 861 тонна рыбы, что на 2% больше, чем в прошлом году. Объемы вылова несколько увеличились за счет увеличения квоты и благоприятных погодных условий.
Рентабельность компаний снизилась
В 2022 году выручка от продаж пищевой промышленности быстро росла, но рентабельность компаний снижалась из-за быстро растущих затрат.
В 2022 году из Эстонии по текущим ценам было экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 2 миллиарда евро, или почти 10% всего экспорта, и импортировано в Эстонию на 2,3 миллиарда евро. По сравнению с 2021 годом экспорт увеличился на 37%, а импорт - на 27%.