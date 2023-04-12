КаПо бьет тревогу: количество мусульман из стран риска в Эстонии растет очень быстро

Исчезновение дешевой рабочей силы из Украины и Беларуси из-за войны привела к всплеску иммиграции из так называемых стран риска. В основном, речь идет о Центральной Азии. За последний год тысячи узбеков, таджиков, кыргызов и казахов въехали в Эстонию по краткосрочным визам. Полиция безопасности видит в этом растущую угрозу безопасности.
Сейчас время Рамадана. Сотни мусульман собираются в Исламском центре на улице Кеэвисе в Таллинне, чтобы помолиться на закате. Подъезд многоэтажного дома заполняется чрезвычайно многонациональным обществом. Пришли узбеки, турки, пакистанцы, казахи, азербайджанцы, нигерийцы, татары и другие. Перед тем, как идти в молитвенную комнату, они выстраиваются в очередь и моют ноги и руки. «Число мусульман увеличивается. Мы уже здесь из 36 разных стран. Когда Исламский центр был открыт в 1994 году, нас в центре было меньше двадцати человек, сейчас, в конце Рамадана, здесь собирается почти 1000 человек», – говорит марокканец Бадр, работающий в Исламском центре. «Надолго мы здесь не поместимся, нам нужно дополнительное пространство. Нам нужна бы мечеть», – добавляет алжирец Наджиб.
Резко увеличилась иммиграция из исламских стран
По данным Полиции безопасности, мусульманская община в Эстонии постоянно растет и сегодня насчитывает около 10 000 человек. «Иммиграция из рискованных стран с точки зрения исламского экстремизма, т. е. из стран, где есть проблема с исламским экстремизмом и терроризмом, и где эти исходные страны не могут или не хотят адекватно решать эту проблему, иммиграция из этих стран в последние годы постоянно увеличивается», – говорит Мартин Арпо, заместитель генерального директора Полиции обороны. Здесь уже постоянно проживает почти 10 тысяч граждан стран риска, во главе с индусами, нигерийцами, турками и азербайджанцами. Однако в последний год наметилась новая и, по мнению полиции, тревожная тенденция – с начала войны в качестве дешевой рабочей силы стали приниматься на работу узбеки, таджики, казахи и кыргызы.
Количество граждан стран риска с действующим видом на жительство
Ниже приведено количество граждан стран риска с действующим эстонским ВНЖ по состоянию на 1 января 2016 года и 1 января 2023 года.
2016/2023
Индия 376/1662
Нигерия 237/1295
Турция 245/1015
Азербайджан 274/810
Пакистан 88/705
Иран 73/574
Бангладеш 77/466
Казахстан 158/402
Египет 92/301
Филиппины 41/230
Узбекистан 61/189
Шри-Ланка 27/192
«В Эстонию стало приезжать много людей из стран риска Центральной Азии. Узбекистан, безусловно, является основной страной, из которой происходит миграционное давление на Эстонию», – говорит Индрек Ару, начальник пограничного управления Северной префектуры. По словам Ару, работодатели нашли решение для проблемы нехватки рабочей силы, вызванной войной в Украине, в гражданах стран Центральной Азии. «Они хотят приехать работать в сфере строительства, в обрабатывающей промышленности, но мы часто обнаруживаем, что у них нет достаточной квалификации, чтобы вообще работать в Эстонии. Бывает, например, они хотят работать в сфере транспорта, но, в некоторых крайних случаях, они вообще не умеют водить машину», – говорит Ару, обращая внимание на то, что местные стартапы, предлагающих возможность работать на основе приложений типа Wolt и Bolt, являются значительным фактором, привлекающим граждан этих стран. «Вы можете зарабатывать тысячи евро в месяц, не зная языка и не имея профессиональных навыков. Это заставляет людей переезжать сюда за тысячи километров», – объясняет Ару.
По словам прикладного эксперта Северной префектуры Пяртеля Прейнвальтса, полиции очень трудно отправить этих людей обратно на родину, если они находятся здесь нелегально. «У нас нет сотрудничества в области правосудия с этими странами риска. Эти страны не хотят принимать своих людей обратно», – говорит Прейнвальтс. Преинвальтс предупреждает, что опасность, связанная с миграцией, подобна медленно растущему раку: «Мы не заметим ее, пока она не постигнет нас. Я имею в виду, мы можем замечать это здесь в полиции, но очень трудно ощутить это в обществе». Мартин Арпо предупреждает, что если нынешняя тенденция сохранится, то через десять–двенадцать лет речь может идти о более чем сотнях тысяч граждан стран стран риска, проживающих здесь.
По словам Индрека Ару, предприниматели иногда легкомысленно относятся к приглашению сюда на работу людей из проблемных стран. «Один работодатель думал, что пригласит 56 узбеков на сбор клубники на лето. При дальнейшем рассмотрении выяснилось, что ему нужно на десять сотрудников меньше, но он рассчитывал на то, что половина приглашенных просто исчезнет или перейдет на другую работу. Работодатели, наверное, не задумывались, что принесет обществу приезд в Эстонию иностранных рабочих с совершенно другими ценностями и религиозными убеждениями», – говорит Индрек Ару.
Исламские законы считаются главенствующими над государственными законами
«Последователи фундаментального ислама безусловно почитают исламские законы выше государственных», – указывает Мартин Арпо на одну из серьезных проблем, которые могут сопровождать рост мусульманских общин. Ринго Рингвеэ, советник отдела по делам религий Министерства внутренних дел, указывает на журнал на эстонском языке, издаваемый Эстонской исламской собранием, где описывается деятельность, приемлемая для мусульман, но являющаяся преступной в соответствии с законодательством Эстонии.
В номере журнала «Отношения между мужьями и женами» разрешается давать легкую пощечину или удар, не оставляющий следов, в случае развязанного или упрямого поведения женщины. При наказании детей рекомендуется, чтобы лучшим местом для удара ребенка были ладони рук или ноги.
«Это следование традиционной практике, приемлемой в определенном обществе, но в нашем обществе подобное наказуемо», – говорит Рингвеэ, подчеркивая, что далеко не все мусульмане здесь следуют этим наставлениям.
«К сожалению, многие из этих текстов написаны на эстонском языке», – говорит Пяртель Прейнвальтс. Примечательна и рекомендация, данная в журнале, не звонить по номеру экстренной помощи 112 в случае бытовых конфликтов, а разрешать конфликты предпочтительно в кругу общины. Это уже происходило и в Эстонии. Мартин Арпо приводит пример, когда дочь из одной семьи отказалась носить традиционный мусульманский головной убор, а ее отец применил к дочери насилие, и были видны телесные повреждения. Однако полиция не могла разрешить ситуацию, так как вину взял на себя несовершеннолетний сын из этой семьи, и вся семья подтвердила его вину.
Второе поколение может оказаться наиболее проблемным
По словам Ринго Рингвеэ, войны между бандами, убийства чести и взрывы бомб, которые уже происходят в Финляндии, Швеции и Дании, показывают, что самой большой проблемой для общества является второе поколение мигрантов. «В Финляндии, где в течение пары последних лет возросла преступность среди молодежи с иммигрантским происхождением, признают, что знали, что что-то подобное начнет происходить в Финляндии, но не верили, что это будет происходить так быстро. Часто эти процессы могут быть очень быстрыми, а последствия неожиданными», – говорит Ринго Рингвеэ. Даже сегодня в Эстонии семейная миграция стала основным основанием для получения вида на жительство вместо работы или учебы.
По словам Мартина Арпо, заместителя генерального директора Полиции Безопасности, с интеграцией связан еще один важный вызов, помимо обучения языку и местным обычаям. «Чтобы с самого начала было ясно, что законы Эстонского государства должны соблюдаться в Эстонском государстве. Если этого достичь не удастся, то в будущем неизбежны более серьезные проблемы и случаи с более серьезными последствиями», – говорит Мартин Арпо.
Ходатайствуют о получении визы все чаще
Количество выходцев из Центральной Азии, получивших разрешение на краткосрочное трудоустройство за год увеличилось в четыре раза. В прошлом году, по данным Департамента полиции и погранохраны, краткосрочные рабочие визы были выданы 4428 гражданам стран Центральной Азии.
Зарегистрированные в 2022 граждане из стран риска, получившие разрешение на кратковременное трудоустройство.
Подано ходатайств/из них удовлетворенных
Узбекистан 4103/2834
Кыргызстан 877/658
Таджикистан 772/531
Казахстан 410/341
Туркменистан 82/64
На сегодняшний день зарегистрировано 9204 гражданина из стран риска, проживающих здесь.