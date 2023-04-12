КаПо бьет тревогу: количество мусульман из стран риска в Эстонии растет очень быстро

Количество граждан стран риска с действующим видом на жительство Ниже приведено количество граждан стран риска с действующим эстонским ВНЖ по состоянию на 1 января 2016 года и 1 января 2023 года. 2016/2023 Индия 376/1662 Нигерия 237/1295 Турция 245/1015 Азербайджан 274/810 Пакистан 88/705 Иран 73/574 Бангладеш 77/466 Казахстан 158/402 Египет 92/301 Филиппины 41/230 Узбекистан 61/189 Шри-Ланка 27/192

«В Эстонию стало приезжать много людей из стран риска Центральной Азии. Узбекистан, безусловно, является основной страной, из которой происходит миграционное давление на Эстонию», – говорит Индрек Ару, начальник пограничного управления Северной префектуры. По словам Ару, работодатели нашли решение для проблемы нехватки рабочей силы, вызванной войной в Украине, в гражданах стран Центральной Азии. «Они хотят приехать работать в сфере строительства, в обрабатывающей промышленности, но мы часто обнаруживаем, что у них нет достаточной квалификации, чтобы вообще работать в Эстонии. Бывает, например, они хотят работать в сфере транспорта, но, в некоторых крайних случаях, они вообще не умеют водить машину», – говорит Ару, обращая внимание на то, что местные стартапы, предлагающих возможность работать на основе приложений типа Wolt и Bolt, являются значительным фактором, привлекающим граждан этих стран. «Вы можете зарабатывать тысячи евро в месяц, не зная языка и не имея профессиональных навыков. Это заставляет людей переезжать сюда за тысячи километров», – объясняет Ару.