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Умер бывший руководитель Эстонского национального мужского хора Олев Оя

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Олев Оя дирижирует «Хелиной» Густава Эрнесакса.
Олев Оя дирижирует «Хелиной» Густава Эрнесакса. Фото: Erik Prozes, Liis Treimann, Tairo Lutter

В возрасте 88 лет скончался почетный профессор Олев Оя, руководитель хора и оркестра, многолетний преподаватель хорового дирижирования в Эстонской академии музыки и театра.

Олев Оя родился 16 декабря 1935 года в Вильянди.

В 1954-1958 годах Оя изучал хоровое дирижирование и теорию музыки в Таллиннской музыкальной школе в классе Лайне Каринд, в 1958-1963 годах - хоровое дирижирование в Таллиннской государственной консерватории в классе Густава Эрнесакса, а в 1966-1970 годах - оркестровое дирижирование в классе Романа Мацова. Он был главным дирижером Эстонского национального мужского и с 1975 года дирижировал хорами на песенных фестивалях.

С 1974 по 2005 год Оя работал преподавателем хорового дирижирования и чтения хоровых партитур в Эстонской академии музыки и театра. Среди его студентов были Ааво Отс, Велло Пэн, Арво Вольмер, Айво Вялья и Тармо Вааск.

В 2018 году Оя был удостоен награды за заслуги перед фондом народной культуры Эстонского фонда культуры, а в 2003 году он был награжден Орденом Белой звезды 4-й степени.

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