«Новости в 7» за 11 апреля: как Европа поможет интеграции, и снова «Сделаем!», новинки строительной индустрии и старинные традиции Пасхи

Сегодня в выпуске:

- На поддержку интеграции и адаптации в эстонском обществе будет выделено 39 млн евро.

Откуда будут выделены средства - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: про демонтаж ещё одного памятника и о повышении лимита скорости на шоссе

- В центре культуры Сальме в Таллинне состоялось открытие сезона весенних толок. Где состоятся весенние уборки и как принять в них участие - в репортаже нашей съёмочной группы.

- В павильоне эстонских выставок прошла выставка «Eesti Ehitab 2023», в которой приняли участие 130 разных компаний и организаций из восьми стран. «Новости в 7» знакомились с новинками в сфере строительных технологий

- С миру по нитке: о пеплопаде на Камчатке, «Мусорном цунами» на Бали и «Цветочном рае» в Нидерландах.

- В минувшее воскресенье в Эстонском музее под открытым небом отметили Пасху по старинным традициям. Побывала на веселом празднике и наш корреспондент.