Галерея ⟩ В связи со строительством трамвайной линии в Ванасадам будет пересажено 18 деревьев

Работы на улице Кай начались 11 апреля. Восемь лип будут пересажены с улицы Ахтри - шесть деревьев будут пересажены в парке Лёвенрух в Кристийне, а два дерева - в новом небольшом парке по адресу Ыйсмяэ-теэ, 105b. Восемь лип будут выкопаны с улицы Кай и пересажены в зеленой зоне на углу улиц Туукри и Рейди. Две липы на Нарвском шоссе также будут выкопаны и пересажены в зеленую зону на Койду, 52.

«В ходе многочисленных строительных работ мы стараемся максимально сохранять имеющиеся зеленые насаждения. Однако, к сожалению, это не всегда возможно: расположенные под землей коммуникации могут повредить корни как молодых, так и старых деревьев», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

«Для решения этой проблемы используются различные варианты: кое-где мы сажаем деревья в т.н. контейнеры, чтобы деревья могли расти, не соприкасаясь с подземными коммуникациями, где-то высаживаем не саженцы, а уже подросшие деревья. Хотя пересадка деревьев – это сложный и дорогостоящий процесс, в ходе строительства трамвайной линии в Старый порт мы решили пойти именно по этому пути. Несколько десятков жизнеспособных деревьев будут пересажены на новые места», - добавил он.

Подготовка к пересадке деревьев. Фото: Mats Õun

Работы начнутся на улице Кай, где растут липы диаметром 22–28 см. Залогом успешной пересадки является качественная выкопка деревьев. Деревья должны быть извлечены из земли с максимально крупным, но в то же время подлежащим транспортировке земляным комом. После выкопки деревья на улице Кай будут подняты на вилочный погрузчик и доставлены в вертикальном положении на новое место. Пересадка одного дерева занимает 4-6 часов.

По словам руководителя отдела озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и ландшафтного архитектора города Кристийны Куппер, самые большие пересаживаемые деревья растут на улице Ахтри – диаметр стволов составляет 26-30 см. «Эти деревья настолько большие, что их нельзя перевозить на новое место посадки в вертикальном положении, их необходимо поместить на платформу грузовика. Посадка одного такого дерева может занять до 24 часов. Чтобы не мешать движению транспорта, эти деревья будут перевозить на новое место ночью. Мы планируем приступить к этим работам 17 апреля», - пояснила Куппер.