Совет партии «Отечество»: Эстонией не должно управлять лживое правительство

«Уже во время предвыборной кампании в Рийгикогу несколько политических партий вместо дискуссий по существу сосредоточились на запугивании. На сегодня стала ясна причина этой кампании запугивания, поскольку проведение содержательных дебатов заставило бы озвучить план о существенном увеличении налоговой нагрузки на жителей и на предприятия Эстонии. Теперь создаваемая коалиция утверждает, что все это необходимо для того, чтобы залатать дефицит госбюджета или покрыть расходы на оборону. Это ложь! На самом деле Партия реформ сама создает огромный дефицит государственного бюджета своим дорогостоящим изменением подоходного налога, которое затем планируется возместить всеобщим повышением налогов», - отмечается в заявлении.

«Лгать избирателям всегда было позором в Эстонии, и мы не должны допустить, чтобы это стало нормой. Партия «Отечество» посвятила целый год составлению построенной на ценностях программы перед выборами в Рийгикогу, чтобы избиратели могли принять осознанное решение на ее основе. Очень жаль, что некоторые политические партии в своих программах выдали избирателям желаемое за действительное, не собираясь ничего из этого не воплощать в жизнь. Из-за этой лжи под ударом оказалось благополучие всех жителей Эстонии», - подчеркивает «Отечество».

Как отмечает партия, в эстонской политике еще не было такого, чтобы новая коалиция вероломно вознамерилась бы изменить чрезвычайно важный для развития Эстонии закон, принятый на основе консенсуса всех политических партий, представленных в Рийгикогу, всего несколько месяцев назад.