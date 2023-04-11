Рейтинги ⟩ Политическая ситуация неблагоприятна: поддержка Партии реформ резко пошла вниз

В рейтинге поддержки партий Norstat, составленном по заказу Института социальных исследований, совокупный четырехнедельный рейтинг Партии реформ, получившей на выборах в Рийгикогу 31,2% поддержки, уже упал до 26,3%. «По сравнению с их результатами на выборах, они единственная партия, которая к настоящему времени явно потеряла поддержку», - сказал Мёльдер, отметив, что динамика недельных результатов говорит о том, что поддержка правящей партии, скорее всего, упадет и на следующей неделе.