Узнайте, кто оказался крупнейшим налогоплательщиком Эстонии

В общей сложности в десятку крупнейших корпоративных налогоплательщиков вошли три топливные компании, заплатившие в общей сложности 112 136 393 евро государственных и трудовых налогов, согласно данным Налогово-таможенного департамента.

Помимо топливных компаний, крупнейшими налогоплательщиками были AS Pensionikeskus, ведущее регистр обязательных и добровольных пенсионных фондов Эстонии, государственная энергетическая компания Eesti Energia AS, табачный трейдер Philip Morris Eesti OÜ, оптовый трейдер Sanitex OÜ, телекоммуникационная компания Telia Eesti AS, энергетическая компания AS Eesti Gaas и розничная сеть Maxima Eesti OÜ.

Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков в первом квартале заплатили государству 311 884 008 евро в виде государственных и трудовых налогов.