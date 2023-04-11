Узнайте, кто оказался крупнейшим налогоплательщиком Эстонии

В первом квартале этого года топливная компания Olerex Terminal была крупнейшим налогоплательщиком в Эстонии.
В общей сложности в десятку крупнейших корпоративных налогоплательщиков вошли три топливные компании, заплатившие в общей сложности 112 136 393 евро государственных и трудовых налогов, согласно данным Налогово-таможенного департамента.
Помимо топливных компаний, крупнейшими налогоплательщиками были AS Pensionikeskus, ведущее регистр обязательных и добровольных пенсионных фондов Эстонии, государственная энергетическая компания Eesti Energia AS, табачный трейдер Philip Morris Eesti OÜ, оптовый трейдер Sanitex OÜ, телекоммуникационная компания Telia Eesti AS, энергетическая компания AS Eesti Gaas и розничная сеть Maxima Eesti OÜ.
Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков в первом квартале заплатили государству 311 884 008 евро в виде государственных и трудовых налогов.
По данным Налогово-таможенного департамента, десять компаний, которые заплатили больше всего налогов в первом квартале, в евро: