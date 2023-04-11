На границе Азербайджана и Армении вспыхнули новые столкновения

Минобороны Армении заявляет, что около 4 часов дня по местному времени армянские военные были обстреляны в районе села Тех на армянской территории недалеко от азербайджанского города Лачин, мимо которого проходит дорога, соединяющая Армению с той частью Карабаха, где продолжают жить армяне. Российские миротворцы контролируют эту дорогу и армянский анклав.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что позиции азербайджанских войск близ самого Лачина были обстреляны со стороны Армении.

И Армения, и Азербайджан сообщают, что есть погибшие и раненые с их стороны.

Где это?

Село Тех находится в девяти километрах от Лачина по прямой. Примерно на половине этого пути начинается зона ответственности российских миротворцев.

Миротворцы введены туда по соглашению от ноября 2020 года, которое подписали Россия, Азербайджан и Армения. Они контролируют ту часть территории Карабаха, где живут армяне. Ранее город Лачин, что на пути в Карабах, был оккупирован армянской стороной, но был возвращен по упомянутому соглашению, когда Азербайджан победил в 44-дневной войне осенью 2020 года.

С тех пор стороны пытаются договориться о том, где проходит между ними граница, используя советские карты разных лет. За 30 с лишним лет военного конфликта стороны не смогли начать демаркацию этих территорий.

Столкновения произошли недалеко от зоны ответственности российских миротворцев. Фото: Getty Images

Не первое столкновение на границе