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Война в Украине, 413-й день ⟩ Шмыгаль: контрнаступление ВСУ могут перенести на лето

rus.postimees.ee
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Украинский военнослужащий осматривает остатки оружия на бывших позициях российских войск на севере Харьковской области 11 апреля 2023 года.
Украинский военнослужащий осматривает остатки оружия на бывших позициях российских войск на севере Харьковской области 11 апреля 2023 года. Фото: SERGEY BOBOK/AFP

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 413-го дня войны, 12 апреля.

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