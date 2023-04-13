Новостройки в Йыхви: отжать землю у детского сада или привлечь специалистов?

Территория вокруг детского сада Pillerkaar, по данным депутатов волости Йыхви, всегда воспринималась как запасная для расширения и строительства дополнительных модулей дошкольного учреждения.

Несмотря на, казалось бы, радостные известия о планах на строительство в Йыхви, местные депутаты подозревают, что интересы горожан при бесплатной передаче городской земли под строительство коммерческого жилья не будут соблюдены. О грандиозном строительстве на земельном участке размером более 13 тысяч кв. метров, изначально оставленном для расширения детского сада, депутаты Йыхвиской волости узнали из газет. Возмущение оформилось в официальный запрос старейшине волости Йыхви Марис Тоомель.