Новостройки в Йыхви: отжать землю у детского сада или привлечь специалистов?

Несмотря на, казалось бы, радостные известия о планах на строительство в Йыхви, местные депутаты подозревают, что интересы горожан при бесплатной передаче городской земли под строительство коммерческого жилья не будут соблюдены. О грандиозном строительстве на земельном участке размером более 13 тысяч кв. метров, изначально оставленном для расширения детского сада, депутаты Йыхвиской волости узнали из газет. Возмущение оформилось в официальный запрос старейшине волости Йыхви Марис Тоомель.
Строительство многоквартирных жилых домов в Ида-Вирумаа - событие знаменательное. А если оно планируется в компактном Йыхви, где новостроек не было почти двадцать лет, то, безусловно, данная идея воспринимается волостными чиновниками с большим энтузиазмом. Но рады появлению пяти новых четырехэтажных домов не все.
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