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Новостройки в Йыхви: «отжим земли у детского сада» или шанс для привлечения специалистов

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Территория вокруг детского сада Pillerkaar, по данным депутатов волости Йыхви, всегда воспринималась как запасная для расширения и строительства дополнительных модулей дошкольного учреждения.
Территория вокруг детского сада Pillerkaar, по данным депутатов волости Йыхви, всегда воспринималась как запасная для расширения и строительства дополнительных модулей дошкольного учреждения. Фото: Matti Kämärä Põhjarannik

Несмотря на, казалось бы, радостные новости о планах по появлению в Йыхви новостроек, местные депутаты подозревают, что интересы горожан при бесплатной передаче городской земли для коммерческого жилья не будут соблюдены. О грандиозном строительстве на земельном участке размером более 13 тысяч квадратных метров, изначально оставленном для расширения детского садика, депутаты Йыхвиской волости узнали из газет. Возмущение оформилось в официальный запрос старейшине волости Йыхви Марис Тоомель.

Дело ясное, что дело - темное

Строительство многоквартирных жилых домов в Ида-Вирумаа - событие знаменательное. А если оно планируется в компактном Йыхви, где новостроек не было почти двадцать лет, то, безусловно, данная идея воспринимается волостными чиновниками с большим энтузиазмом. Но рады появлению пяти новых четырехэтажных домов не все.

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