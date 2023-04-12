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В правительстве решили обсудить снос Бронзового солдата с жителями Эстонии, но дискуссии до сих пор нет

Лоора-Элизабет Ломп Мейнхард Пулк
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Бронзовый солдат.
Бронзовый солдат. Фото: Tairo Lutter

В ноябре прошлого года в Государственной канцелярии опубликовали список советских памятников, подлежащих сносу. Бронзовый солдат остался без оценки, так как в канцеярии посчитали, что вопрос о сносе следует вынести на общественное обсуждение. Однако никакого обсуждения нет.

«Вопрос о местонахождении Бронзового солдата нуждается в более широком общественном обсуждении», - убежден начальник полицейского участка Ида-Харью Рогер Кумм. Между собой политики обсудили вопрос довольно кратко, а ответственность постоянно распределяется между разными сторонами.

«Бронзовый солдат включает в себя воинскую могилу, надгробие и памятник, и находится на кладбище Сил обороны, поэтому Министерство обороны несет ответственность и принимает решение по этому объекту», - сказал Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Этот вопрос был кратко обсужден в правительстве. Политики сочли, что сейчас этой проблемой заниматься не нужно. Однако министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) возложил ответственность на Полицию безопасности. «Это дело контрразведки», - сказал он.

По словам Ляэнеметса, из зоны его ответственности поступила информация о том, что нет прямой и непосредственной причины снова начинать перемещение Бронзового солдата. «Честно говоря, я не уверен, что перенос воинской могилы и надгробия в музей будет разумным. Кроме того, перемещать один и тот же объект второй раз было бы в каком-то смысле признаком нерешительности», - считает Ляэнеметс.

Он добавил, что для этого не было необходимости выпускать отдельную оценку рисков, но Департамент полиции и пограничной охраны предоставит министерству обзор возможных рисков и необходимых подготовок до 9 мая, а также согласует их с городом. 9 мая полиция окажет помощь военному музею в обеспечении безопасности на кладбище. По словам главы военного музея Хеллара Лилля, можно предположить, что подход будет таким же, как и в прошлом году.

Хотя местонахождение Бронзового солдата требует более широкого общественного обсуждения, ответственность до сих пор распределялась между разными сторонами.
Хотя местонахождение Бронзового солдата требует более широкого общественного обсуждения, ответственность до сих пор распределялась между разными сторонами. Фото: Tairo Lutter

В Таллиннской горуправе ответили, что не владеют информацией и поэтому комментировать ситуацию не могут.

Министр юстиции уходящего правительства Леа Данильсон-Ярг («Отечество») подчеркнула, что тема Бронзового солдата сложна. «Хотя судя по табличкам на памятнике, он посвящен погибшим во Второй мировой войне, а во время ремонта с него был снят и герб с серпом и молотом, памятник очень четко изображает красноармейца, узурпировавшего Эстонию», - отметила Данильсон-Ярг.

«Дискуссия [о Бронзовом солдате] пока не велась, потому что пар политиков ушел в предвыборную кампанию и в отличие, например, от нарвского танка, Бронзовый солдат находится вне поля зрения, на кладбище, - добавила политик. - Хотим напомнить, что, несмотря на войну, 9 мая прошлого года у Бронзового солдата прошло мирно и безопасно благодаря усилиям полиции. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что различные силовые структуры привлекли внимание к памятнику как к возможному очагу возгорания в обществе, поэтому министр обороны, в зону ответственности которого входит кладбище Сил обороны, должен заниматься проблемой», - размышляет Данильсон-Ярг.

Танк-памятник увезли из Нарвы 16 августа. «Танк есть танк, нарвский танк. Он остается особенным для жителей Нарвы», - сказала Postimees мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия). Она подчеркнула, что Бронзовый солдат не имеет большого значения для нарвитян, так как находится не в Нарве, а в Таллинне. «В этом и следующем году на месте танка будет море цветов. Поистине гигантское море цветов, как было в свое время с бронзовым солдатом в Таллинне. На мой взгляд, к этому нужно относиться спокойно», - сказала Райк.

Приближается 9 мая, и, на данный момент кажется, что организация мероприятий у Бронзового солдата будет аналогична прошлогодней.
Приближается 9 мая, и, на данный момент кажется, что организация мероприятий у Бронзового солдата будет аналогична прошлогодней. Фото: Mihkel Maripuu
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