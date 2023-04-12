В ноябре прошлого года в Государственной канцелярии опубликовали список советских памятников, подлежащих сносу. Бронзовый солдат остался без оценки, так как в канцеярии посчитали, что вопрос о сносе следует вынести на общественное обсуждение. Однако никакого обсуждения нет.
В правительстве решили обсудить снос Бронзового солдата с жителями Эстонии, но дискуссии до сих пор нет
«Вопрос о местонахождении Бронзового солдата нуждается в более широком общественном обсуждении», - убежден начальник полицейского участка Ида-Харью Рогер Кумм. Между собой политики обсудили вопрос довольно кратко, а ответственность постоянно распределяется между разными сторонами.
«Бронзовый солдат включает в себя воинскую могилу, надгробие и памятник, и находится на кладбище Сил обороны, поэтому Министерство обороны несет ответственность и принимает решение по этому объекту», - сказал Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Этот вопрос был кратко обсужден в правительстве. Политики сочли, что сейчас этой проблемой заниматься не нужно. Однако министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) возложил ответственность на Полицию безопасности. «Это дело контрразведки», - сказал он.
По словам Ляэнеметса, из зоны его ответственности поступила информация о том, что нет прямой и непосредственной причины снова начинать перемещение Бронзового солдата. «Честно говоря, я не уверен, что перенос воинской могилы и надгробия в музей будет разумным. Кроме того, перемещать один и тот же объект второй раз было бы в каком-то смысле признаком нерешительности», - считает Ляэнеметс.
Он добавил, что для этого не было необходимости выпускать отдельную оценку рисков, но Департамент полиции и пограничной охраны предоставит министерству обзор возможных рисков и необходимых подготовок до 9 мая, а также согласует их с городом. 9 мая полиция окажет помощь военному музею в обеспечении безопасности на кладбище. По словам главы военного музея Хеллара Лилля, можно предположить, что подход будет таким же, как и в прошлом году.
В Таллиннской горуправе ответили, что не владеют информацией и поэтому комментировать ситуацию не могут.
Министр юстиции уходящего правительства Леа Данильсон-Ярг («Отечество») подчеркнула, что тема Бронзового солдата сложна. «Хотя судя по табличкам на памятнике, он посвящен погибшим во Второй мировой войне, а во время ремонта с него был снят и герб с серпом и молотом, памятник очень четко изображает красноармейца, узурпировавшего Эстонию», - отметила Данильсон-Ярг.
«Дискуссия [о Бронзовом солдате] пока не велась, потому что пар политиков ушел в предвыборную кампанию и в отличие, например, от нарвского танка, Бронзовый солдат находится вне поля зрения, на кладбище, - добавила политик. - Хотим напомнить, что, несмотря на войну, 9 мая прошлого года у Бронзового солдата прошло мирно и безопасно благодаря усилиям полиции. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что различные силовые структуры привлекли внимание к памятнику как к возможному очагу возгорания в обществе, поэтому министр обороны, в зону ответственности которого входит кладбище Сил обороны, должен заниматься проблемой», - размышляет Данильсон-Ярг.
Танк-памятник увезли из Нарвы 16 августа. «Танк есть танк, нарвский танк. Он остается особенным для жителей Нарвы», - сказала Postimees мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия). Она подчеркнула, что Бронзовый солдат не имеет большого значения для нарвитян, так как находится не в Нарве, а в Таллинне. «В этом и следующем году на месте танка будет море цветов. Поистине гигантское море цветов, как было в свое время с бронзовым солдатом в Таллинне. На мой взгляд, к этому нужно относиться спокойно», - сказала Райк.