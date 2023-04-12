В правительстве решили обсудить снос Бронзового солдата с жителями Эстонии, но дискуссии до сих пор нет

Хотя местонахождение Бронзового солдата требует более широкого общественного обсуждения, ответственность до сих пор распределялась между разными сторонами. Фото: Tairo Lutter

В Таллиннской горуправе ответили, что не владеют информацией и поэтому комментировать ситуацию не могут.

Министр юстиции уходящего правительства Леа Данильсон-Ярг («Отечество») подчеркнула, что тема Бронзового солдата сложна. «Хотя судя по табличкам на памятнике, он посвящен погибшим во Второй мировой войне, а во время ремонта с него был снят и герб с серпом и молотом, памятник очень четко изображает красноармейца, узурпировавшего Эстонию», - отметила Данильсон-Ярг.

«Дискуссия [о Бронзовом солдате] пока не велась, потому что пар политиков ушел в предвыборную кампанию и в отличие, например, от нарвского танка, Бронзовый солдат находится вне поля зрения, на кладбище, - добавила политик. - Хотим напомнить, что, несмотря на войну, 9 мая прошлого года у Бронзового солдата прошло мирно и безопасно благодаря усилиям полиции. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что различные силовые структуры привлекли внимание к памятнику как к возможному очагу возгорания в обществе, поэтому министр обороны, в зону ответственности которого входит кладбище Сил обороны, должен заниматься проблемой», - размышляет Данильсон-Ярг.

Танк-памятник увезли из Нарвы 16 августа. «Танк есть танк, нарвский танк. Он остается особенным для жителей Нарвы», - сказала Postimees мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия). Она подчеркнула, что Бронзовый солдат не имеет большого значения для нарвитян, так как находится не в Нарве, а в Таллинне. «В этом и следующем году на месте танка будет море цветов. Поистине гигантское море цветов, как было в свое время с бронзовым солдатом в Таллинне. На мой взгляд, к этому нужно относиться спокойно», - сказала Райк.