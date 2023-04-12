Эстонские борцы привезли с соревнований 15 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали

В прошлую субботу, 8 апреля, в Литве прошли соревнования Open Baltic MMA Championships 2023 по спортивной вольной борьбе, в которых приняло участие 170 спортсменов из 23 спортклубов.
Эстонию представляли спортсмены из четырех клубов: Englas (Тарту), Invicta (Пярну), клуб RAMM (Таллинн) и TOKON (Таллинн).
В общей сложности наши борцы завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.
В клубном зачете пярнуский Invicta занял второе место.
Результаты:
U12 (девочки) -31kg, Виктория Остапенко - I место (Englas)
U12
-40kg, Тревор Каасен - I место (Englas)
57+kg, Артур Кыутс - I место (Englas)
U14
-37kg, Марк Левченко - I место (TOKON)
-44kg, Илья Кирпенко - II место (TOKON)
-48kg, Стиг-Яспер Ильмъярв - I место (Invicta)
62+kg, Кирилл Байковский - I место (TOKON)
62+kg, Александр Витол - II место (TOKON)
U16
-57kg, Эдгар Воронин - II место (Invicta)
-62kg, Тайсто Тейвил Кянгсепп - I место (Englas)
-67kg, Ромет Штейнвельдт - I место (VVK RAMM)
72+kg, Ринат Михайлов - II место (Invicta)
U18 (девушки)
-61,2kg, Анна Витол - I место (TOKON)
-61,2kg, Ангелийна Мария Исабель Ыунап - II место (Invicta)
-65,8kg, Ирис Нургамаа - I место (Invicta)
U18
-56,7kg, Сильвер Тагу- I место (Invicta)
-56,7kg, Геррит Ярв - III место (Invicta)
-77,1kg, Рон-Андро Сельтер - I место (Englas)
-77,1kg, Максим Турий - III место (TOKON)
-83,9kg, Бриан Блумфельдт - I место (Invicta)
18+ (женщины)
-70,3kg, Алиса Бостан - I место (TOKON)
18+
-61,2kg, Амиран Князевич - I место (Invicta)
-61,2kg, Никита Мишин - II место (TOKON)
-61,2kg, Виктор Киулафли - III место (TOKON)
-70,3kg, Олег Логванов - II место (Invicta)
-70,3kg, Аксель Арна - III место (Englas)
-77,1kg, Рандель Уйбо - II место (Invicta)