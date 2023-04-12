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Эстонские борцы привезли с соревнований 15 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали

rus.postimees.ee
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Спортсмен из клуба RAMM.
Спортсмен из клуба RAMM. Фото: Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit

В прошлую субботу, 8 апреля, в Литве прошли соревнования Open Baltic MMA Championships 2023 по спортивной вольной борьбе, в которых приняло участие 170 спортсменов из 23 спортклубов.

Эстонию представляли спортсмены из четырех клубов: Englas (Тарту), Invicta (Пярну), клуб RAMM (Таллинн) и TOKON (Таллинн).

В общей сложности наши борцы завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

В клубном зачете пярнуский Invicta занял второе место.

Результаты:

U12 (девочки) -31kg, Виктория Остапенко - I место (Englas)

U12

-40kg, Тревор Каасен - I место (Englas)

57+kg, Артур Кыутс - I место (Englas)

U14

-37kg, Марк Левченко - I место (TOKON)

-44kg, Илья Кирпенко - II место (TOKON)

-48kg, Стиг-Яспер Ильмъярв - I место (Invicta)

62+kg, Кирилл Байковский - I место (TOKON)

62+kg, Александр Витол - II место (TOKON)

U16

-57kg, Эдгар Воронин - II место (Invicta)

-62kg, Тайсто Тейвил Кянгсепп - I место (Englas)

-67kg, Ромет Штейнвельдт - I место (VVK RAMM)

72+kg, Ринат Михайлов - II место (Invicta)

U18 (девушки)

-61,2kg, Анна Витол - I место (TOKON)

-61,2kg, Ангелийна Мария Исабель Ыунап - II место (Invicta)

-65,8kg, Ирис Нургамаа - I место (Invicta)

U18

-56,7kg, Сильвер Тагу- I место (Invicta)

-56,7kg, Геррит Ярв - III место (Invicta)

-77,1kg, Рон-Андро Сельтер - I место (Englas)

-77,1kg, Максим Турий - III место (TOKON)

-83,9kg, Бриан Блумфельдт - I место (Invicta)

18+ (женщины)

-70,3kg, Алиса Бостан - I место (TOKON)

18+

-61,2kg, Амиран Князевич - I место (Invicta)

-61,2kg, Никита Мишин - II место (TOKON)

-61,2kg, Виктор Киулафли - III место (TOKON)

-70,3kg, Олег Логванов - II место (Invicta)

-70,3kg, Аксель Арна - III место (Englas)

-77,1kg, Рандель Уйбо - II место (Invicta)

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