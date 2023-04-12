Владимир Свет: коалиция войдет в историю налоговым обманом

Но неправильно будет думать, что налоговый обман родился в марте, на коалиционных переговорах. Он начался в конце весны прошлого года, когда реформисты выгнали из правительства центристов и сделали коалицию с партией «Отечество» и социал-демократами. Напомню, что поводом к этим переменам стала идея о поднятии семейных пособий. Тогда реформисты отказались их поднимать с центристами, но радостно сделали это с новыми партнерами.

Когда правительство Каи Каллас перед выборами принимало годовой бюджет, в нем были заложены две главные идеи. Во-первых, то самое поднятие пособий. Во-вторых, баланс бюджета. Реформисты с гордостью заявили, что финансы страны – в надежных руках, к структурному балансу мы движемся ударными темпами и так далее. Именно на идее «Эстонии в надежных руках» и была построена колоссальная предвыборная программа Каи Каллас.

Первые подозрения относительно стройности этой картинки появились сразу после выборов, которые реформисты выиграли с рекордным результатом. Министерство финансов опубликовало отчет о том, что дефицит бюджета превышает изначальный план, а спад экономики оказался хуже, чем считалось до этого. Контролируемое теми же реформистами министерство заявило четко: денег нет, надо урезать расходы и повышать доходы!