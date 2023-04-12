Владимир Свет: коалиция войдет в историю налоговым обманом

Главной новостью коалиционного договора стала налоговый обман – поднятие подоходного налога, налога с оборота, акцизов на алкоголь, введение налога на автомобили, отмена налоговых льгот для туристического сектора. Об обмане уместно говорить в отношении двух из трёх коалиционных партнеров – Партии Реформ и «Ээсти 200». Если реформисты до выборов регулярно повторяли мантру о том, что поднятия налогов не будет, то «Ээсти 200» не допускали поднятия налогов до полного пересмотра бюджета. К чести третьего партнера, социал-демократов, надо вспомнить невнятные призывы к дискуссии о налогах со стороны Лаури Ляэнеметса. Так или иначе, избирателей обманули – Кая Каллас честно призналась, что разговор о налогах отнял бы на выборах голоса, пишет вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Но неправильно будет думать, что налоговый обман родился в марте, на коалиционных переговорах. Он начался в конце весны прошлого года, когда реформисты выгнали из правительства центристов и сделали коалицию с партией «Отечество» и социал-демократами. Напомню, что поводом к этим переменам стала идея о поднятии семейных пособий. Тогда реформисты отказались их поднимать с центристами, но радостно сделали это с новыми партнерами.
Когда правительство Каи Каллас перед выборами принимало годовой бюджет, в нем были заложены две главные идеи. Во-первых, то самое поднятие пособий. Во-вторых, баланс бюджета. Реформисты с гордостью заявили, что финансы страны – в надежных руках, к структурному балансу мы движемся ударными темпами и так далее. Именно на идее «Эстонии в надежных руках» и была построена колоссальная предвыборная программа Каи Каллас.
Первые подозрения относительно стройности этой картинки появились сразу после выборов, которые реформисты выиграли с рекордным результатом. Министерство финансов опубликовало отчет о том, что дефицит бюджета превышает изначальный план, а спад экономики оказался хуже, чем считалось до этого. Контролируемое теми же реформистами министерство заявило четко: денег нет, надо урезать расходы и повышать доходы!
Разумеется, именно эти самые доводы легли в основу позиции реформистов на коалиционных переговорах: в бюджете дыра, доходов не хватает, надо урезать расходы и повышать налоги. Очевидно, что младшим партнерам, которые уже видели себя в будущем прогрессивном правительстве, было нечего противопоставить Кае Каллас. Пришлось пойти и на повышение целого ряда налогов, которые больнее всего ударят по малоимущему и среднему классу, и уменьшить те самые семейные пособия, с повышения которых все началось. Налоговый обман Каи Каллас свершился.