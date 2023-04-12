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Юниорская сборная Эстонии по фехтованию на чемпионате мира заняла седьмое место

rus.postimees.ee
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Юниорская мужская сборная Эстонии по фехтованию.
Юниорская мужская сборная Эстонии по фехтованию. Фото: @PHOTOPAVIA

Мужская юношеская сборная Эстонии по фехтованию (Маркус Салм, Эрик Тобиас, Оливер Лаасик, Валентин Алтунин) заняла 7-е место в конкуренции 48 стран на чемпионате мира, прошедшем в Пловдиве.

В 1/8 финала Эстония в числе 32 лучших обыграла Сингапур со счетом 45:34 и Украину со счетом 45:27. В четвертьфинале наши фехтовальщики встретились с лидером мирового рейтинга Египтом. Хотя Египет повел в матче со счетом 5: 1, Эстонии удалось выйти вперед 12: 10 в следующих двух мини-матчах, и с тех пор состязание шло на равных до конца. На последний мини-матч Эстония вышла с проигрышным счетом 37:38. Серебряный призер юниорского чемпионата Европы Маркус Салм смог вывести Эстонию вперед 41:40, но в решающие моменты египтянин Мохамед Эльсайед, занявший 8-е место на соревнованиях в Токио, был увереннее и обеспечил Египту победу со счетом 45:42.

В соревнованиях за место Эстония сначала проиграла Израилю 29:45, а затем в матче за седьмое место обыграла Южную Корею 45:35. Египтяне стали чемпионами мира, победив в финале Швейцарию со счетом 45:43. Венгрия завоевала бронзу.

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