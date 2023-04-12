Мнение ⟩ Нынешнее повышение налогов – это только начало

Коалиционное соглашение предусматривает повышение целого ряда налогов
Хотя внимание общественности привлекло увеличение подоходного налога и НДС, а также введение налога на автомобили, на самом деле коалиционное соглашение содержит ряд других пунктов, указывающих на повышение налогов, хотя и в более расплывчатой форме, пишет редактор рубрики мнений портала Postimees Эрик Ару.
Утверждение о том, что налоговая система должна быть простой, каким-то образом обрело в Эстонии совершенно независимую жизнь. Погоня за простотой иногда грозит уходом на второй план истинных целей налогов, заключающихся прежде всего в пополнении государственной казны, но и в перераспределении денег в обществе.
Административные издержки, связанные с налогами и сложностью системы, стали политическим аргументом, которым нам удобно орудовать – всем понятно, что такое денежные расходы. Если учесть, что у нас есть электронный Налогово-таможенный департамент, которым мы по праву можем гордиться, для Эстонии должно быть намного проще и дешевле управлять более сложными налогами, чем в странах, где они до сих пор применяются, которые делают все по старинке.
Все три политические партии, вошедшие в правительственную коалицию, пообещали устранить так называемую налоговую кривую, при котором ставка не облагаемого налогом дохода начинает снижаться с 1200 евро и доходит до нуля при 2100 евро. Налоговая кривая – это то, о преимуществах и недостатках которой можно долго говорить, но также совершенно ясно, что ее отмена была невозможна ни по какой другой причине, кроме политических соображений.
Поскольку коалиционные переговоры, по-видимому, показали, что необходимо также продемонстрировать приверженность предвыборным обещаниям, вероятно, было легко договориться об устранении налоговой кривой. Таким образом, единый не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 700 евро скоро будет применяться ко всем. Еще один пример простоты как политического аргумента.
Однако выполнение подобного предвыборного обещания обходится чертовски дорого, ориентировочно в 340 миллионов евро в год, или около одного процента валового внутреннего продукта (ВВП). По сути, оно съедает практически все деньги, выигранные от повышения НДС. Возникает вопрос: есть ли в этом какой-то смысл?
И в остальной части налоговой реформы речь идет о политическом измерении: увеличились уже используемые НДС и подоходный налог, не были созданы дополнительные налоговые уровни. Хотя первый из них из без того высок, а налоги на недвижимость и капитал одни из самых низких в ЕС. Только объявленный автомобильный налог является новым и значительным шагом к налогообложению имущества.
В политическом плане на самом деле уже давно ясно, что налоги будут расти. Государственный бюджет в дефиците, что необычно для Эстонии. Обычно эта проблема решалась за счет сокращения расходов, но возникла ситуация, когда дыру, образовавшуюся в результате сокращений, нечем было заполнить. Конечно, налоги будут расти. И вырастут еще больше.
Хотя внимание общественности привлекло увеличение подоходного налога и НДС, а также введение налога на автомобили, на самом деле коалиционное соглашение содержит ряд других пунктов, указывающих на повышение налога, хотя и в более расплывчатой форме.
Планируется повысить акциз на табак и алкоголь. Местные органы власти получают более широкие полномочия по установлению местных налогов. Есть также планы обложить налогом использование упаковки и пластика, пересмотреть экологические сборы и сборы за ресурсы, обложить налогом вырубку лесов, увеличить налоговые поступления от азартных игр и с 2024 года отменить дополнительный не облагаемый налогом доход «на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту».
Учитывая все это, большому числу политиков могло бы быть неловко за то, что вместо разговоров по существу, они предпочитали разбрасываться пустыми лозунгами перед выборами – в первую очередь, конечно, рассматриваю Партию реформ, ведущую партию правительства. К сожалению, надо констатировать, что даже журналисты особо не пытались им в этом помешать.
В то же время не стоит полагать, что в каких-либо содержательных налоговых дебатах возобладали бы основанные на знаниях рассуждения о том, насколько большим должен быть в конечном итоге государственный бюджет и как наиболее рационально его пополнять. Нет, политическая точка зрения все равно бы возобладала.