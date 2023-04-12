Мнение ⟩ Нынешнее повышение налогов – это только начало

По мнению некоторых экспертов, введение налога на автомобили в первую очередь способствует старению автопарка. Фото: Sander Ilvest

Однако выполнение подобного предвыборного обещания обходится чертовски дорого, ориентировочно в 340 миллионов евро в год, или около одного процента валового внутреннего продукта (ВВП). По сути, оно съедает практически все деньги, выигранные от повышения НДС. Возникает вопрос: есть ли в этом какой-то смысл?

И в остальной части налоговой реформы речь идет о политическом измерении: увеличились уже используемые НДС и подоходный налог, не были созданы дополнительные налоговые уровни. Хотя первый из них из без того высок, а налоги на недвижимость и капитал одни из самых низких в ЕС. Только объявленный автомобильный налог является новым и значительным шагом к налогообложению имущества.

В политическом плане на самом деле уже давно ясно, что налоги будут расти. Государственный бюджет в дефиците, что необычно для Эстонии. Обычно эта проблема решалась за счет сокращения расходов, но возникла ситуация, когда дыру, образовавшуюся в результате сокращений, нечем было заполнить. Конечно, налоги будут расти. И вырастут еще больше.

Хотя внимание общественности привлекло увеличение подоходного налога и НДС, а также введение налога на автомобили, на самом деле коалиционное соглашение содержит ряд других пунктов, указывающих на повышение налога, хотя и в более расплывчатой форме.

Планируется повысить акциз на табак и алкоголь. Местные органы власти получают более широкие полномочия по установлению местных налогов. Есть также планы обложить налогом использование упаковки и пластика, пересмотреть экологические сборы и сборы за ресурсы, обложить налогом вырубку лесов, увеличить налоговые поступления от азартных игр и с 2024 года отменить дополнительный не облагаемый налогом доход «на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту».

В 2024 году НДС увеличится на два процентных пункта, то есть до 22 процентов. Фото: Mihkel Maripuu

Учитывая все это, большому числу политиков могло бы быть неловко за то, что вместо разговоров по существу, они предпочитали разбрасываться пустыми лозунгами перед выборами – в первую очередь, конечно, рассматриваю Партию реформ, ведущую партию правительства. К сожалению, надо констатировать, что даже журналисты особо не пытались им в этом помешать.