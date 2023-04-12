Эстония может стать чемпионом Европы по налогам на потребление

С налогом на оборот просто, его взимать легче всего. Сделка совершена - с нее будет вычтен НСО. И здесь тоже бывает, что приходится изловчиться, но в целом любая хоть мало-мальски активная налоговая служба может взыскать НСО. Именно поэтому страны, в которых существует много проблем со сбором налогов, предпочитают применять простой единый НСО.
С налогами на рабочую силу уже сложнее. Здесь и зарплаты в конвертах, и акционерные общества закрытого типа, и другие хитроумные способы, к которым прибегают работодатели, чтобы с наименьшими затратами на заработную плату эксплуатировать своих работников. Да так, чтобы и последним - по крайней мере, на первых порах - жизнь тоже казалась лучше. Согласно коалиционному соглашению, у нас вырастет подоходный налог, но самый важный налог на рабочую силу - социальный налог - у нас, по общему мнению, уже высокий.
Преимущества налога на имущество
Идея повышения налога на имущество набирает популярность во всем мире. В развитых странах в течение последних 40 лет наблюдалась тенденция, согласно которой доля трудовых доходов в общем доходе снижается, а доля доходов от капитала увеличивается. Этому способствовала мягкая денежно-кредитная политика центральных банков после финансового кризиса 15-летней давности, которая привела к значительному росту цен на имущество в экономике.
Конечно, доход от капитала в первую очередь получают более богатые люди, поэтому увеличение доли доходов от капитала также влечет за собой рост неравенства. В то же время налоговые поступления от капитала за это время скорее уменьшились. Доходы от капитала, в свою очередь, как правило, относятся имуществу, нежели потреблению.