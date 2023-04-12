Эстония может стать чемпионом Европы по налогам на потребление

Вероятно, стоит ожидать и других экологических налогов в ближайшем будущем. В долгосрочной перспективе, конечно, возникает вопрос, как долго их взимать, учитывая то, что их цель - ограничить деятельность, наносящую вред окружающей среде. В конце концов, согласно планам, нанесения любого экологического ущерба должно становиться все меньше и меньше.

Момент, который может дать пищу для размышлений с учетом целей, преследуемых налоговой системой, заключается в том, что, хотя распределение доходов (если учитывать социальные слои) в Эстонии примерно такое же, как в Швеции, после уплаты налогов и распределения социальных пособий картина у нас начинает заметно разниться. Меньше перераспределения доходов от самых богатых к самым бедным. Если мы сейчас зададимся вопросом, хотим ли мы жить, как в Швеции, то, конечно, ответ на него будет включать в себя так много аспектов, что их не уместить в эту статью. Начиная с того, как стать такими же состоятельными, как шведы.