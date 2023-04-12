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Эстония может стать чемпионом Европы по налогам на потребление

Эрик Ару
, редактор
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Во Франции налоги на имущество в качестве доли ВВП в 15 раз выше, чем в Эстонии. На фото 7-й округ Парижа, один из самых богатых районов страны.
Во Франции налоги на имущество в качестве доли ВВП в 15 раз выше, чем в Эстонии. На фото 7-й округ Парижа, один из самых богатых районов страны. Фото: BENOIT TESSIER/Reuters/Scanpix
  • Потребление в Эстонии уже облагается высокими налогами
  • Налоговая система преследует четыре цели
  • Теоретически налог на имущество имеет ряд преимуществ

Если посмотреть на социальные слои, доходы в Эстонии распределяются примерно так же, как в Швеции. Однако после уплаты налогов и распределения социальных пособий картина у нас начинает заметно разниться, пишет Эрик Ару.

В Европе есть много стран, в которых налог с оборота намного выше, чем в Эстонии, и останется намного выше и после нашего повышения в следующем году. Самая высокая ставка налога с оборота (НСО) в Венгрии, где она составляет 27%, за ней следуют Хорватия, Швеция и Дания с 25%. Однако эта цифра вовсе не раскрывает всей правды о налогообложении потребления.

В большинстве стран существуют всевозможные различия по НСО. Например, в некоторых странах НСО на продукты питания либо не уплачивается, либо ниже общей ставки. В нашей стране, однако, налоговая реформа сократит количество таких исключений, и ставка НСО для предприятий гостиничного бизнеса увеличится с девяти процентов до 22-х. Кроме того, существуют и другие налоги на потребление, главным из которых, конечно, является акцизный сбор, взимаемый с товаров, вредных для здоровья или окружающей среды. Но даже до исчезновения пониженной ставки налога с оборота для предприятий гостиничного бизнеса у нас была очень высокая фактическая ставка налога на потребление.

Если посмотреть на долю налогов на потребление в ВВП Эстонии, то, согласно данным Евростата, в 2021 году она достигла 13%, что намного выше среднего показателя по ЕС, составляющего 11,2%. Таким образом, мы оказываемся на восьмом месте среди государств-членов. На первом месте находится Хорватия с 18,6% ВВП, на втором - гораздо ближе к нам - Греция с 14,5%, а на третьем - Болгария с 14,1%. Повышение НСО увеличило бы нашу долю примерно на один процентный пункт ВВП, и вследствие этого мы, конечно, стали бы гораздо ближе к вершине (рейтинга - прим.ред.).

Цели налоговой системы

Однако если посмотреть, сколько налогов фактически взимается с потребления (иными словами, насколько велико соотношение налогов на потребление и потребления), то в Европе мы уже находимся близко к вершине. В 2021 году это соотношение в Эстонии составляло 23,2%. Нас опережают только Дания и Венгрия - с 24,2% и 23,5% соответственно. И это несмотря на гораздо более высокие общие ставки НСО в этих двух странах. Может быть, после налоговой реформы мы сможем их переплюнуть: свойственное Эстонии избегание исключений в ставках налогов играет здесь ключевую роль.

График показывает, что Венгрия, в которой ставка налога с оборота выше, чем в Дании, фактически облагает потребление по более низкой ставке. Например, 18-процентная ставка в Венгрии применяется к части продуктов питания, определенной еде на вынос и концертам под открытым небом. В то время как к остальным продуктам питания, лекарствам, определенному медицинскому оборудованию, книгам, печатным изданиям, центральному отоплению, общественному питанию, размещению в отелях, интернет-соединению и т.д. применяется 5-процентная ставка. Да, налоговую систему с большим количеством льгот, безусловно, сложнее администрировать. Но кто сказал, что налоговая система непременно должна быть простой?

На самом деле, налоговая система имеет четыре цели. Первая, конечно, очевидна: государственному сектору необходимо получать деньги из налогов для предоставления услуг. Вторая - перераспределение доходов: государство отбирает деньги у одного типа налогоплательщиков и предоставляет их в виде субсидий другому. Третья цель - влияние на поведение людей, чтобы они не причиняли вреда ни себе, ни другим. Четвертая цель, однако, заключается в сглаживании экономических циклов, чему способствуют некоторые налоги: доходы от подоходного налога увеличиваются во время бумов и уменьшаются во время спадов.

Безусловно, налоговую систему с большим количеством льгот сложнее администрировать. Но кто сказал, что налоговая система непременно должна быть простой?

После того, как цели определены, можно начать думать о том, как взимать налоги. Безусловно, здесь есть и различные ограничения. С одной стороны, невозможно бесконечно взимать налоги - деньги просто закончатся. Однако до того, как дело дойдет до этого главного ограничения, появляется ряд других. К ним относятся, например, эффективность сбора налогов (в которой простота системы также играет важную роль), необходимость поддерживать конкурентоспособность своих предприятий и то, что деньги в казну все-таки должны поступать (если бремя станет слишком тяжелым, у налогоплательщиков может возникнуть желание найти иные решения).

Теоретики в области налогообложения часто забывают об одном важном ограничении - политическом. Здесь играет роль образ, который формирующие правительство политики хотят создать. Из этих соображений введение определенных налогов, какими бы разумными они ни были во всех других отношениях, зачастую исключено. Вместо этого на удивление живучими могут оказаться идеи, являющиеся совершенно никудышными с точки зрения экономической теории.

В Эстонии предпочтение отдается как можно более единой ставке НСО для всех. Хотя в Венгрии, где ставка НСО намного выше, чем у нас, ставка НСО для общественного питания составляет 5%.
В Эстонии предпочтение отдается как можно более единой ставке НСО для всех. Хотя в Венгрии, где ставка НСО намного выше, чем у нас, ставка НСО для общественного питания составляет 5%. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

В мире существуют всевозможные налоговые системы, и их сложно разделить на правильные и неправильные. За исключением тех, которые явно не работают. Если кратко описать налоговую систему Эстонии, то она характеризуется высоким налогообложением потребления, несколько более низкими, чем в среднем по ЕС, налогами на рабочую силу, а также одними из самых низких в ЕС налогов на капитал, имущество и предпринимательскую деятельность. Поэтому потенциал повышения наиболее велик у последних.

С налогом на оборот просто, его взимать легче всего. Сделка совершена - с нее будет вычтен НСО. И здесь тоже бывает, что приходится изловчиться, но в целом любая хоть мало-мальски активная налоговая служба может взыскать НСО. Именно поэтому страны, в которых существует много проблем со сбором налогов, предпочитают применять простой единый НСО.

С налогами на рабочую силу уже сложнее. Здесь и зарплаты в конвертах, и акционерные общества закрытого типа, и другие хитроумные способы, к которым прибегают работодатели, чтобы с наименьшими затратами на заработную плату эксплуатировать своих работников. Да так, чтобы и последним - по крайней мере, на первых порах - жизнь тоже казалась лучше. Согласно коалиционному соглашению, у нас вырастет подоходный налог, но самый важный налог на рабочую силу - социальный налог - у нас, по общему мнению, уже высокий.

Преимущества налога на имущество

Идея повышения налога на имущество набирает популярность во всем мире. В развитых странах в течение последних 40 лет наблюдалась тенденция, согласно которой доля трудовых доходов в общем доходе снижается, а доля доходов от капитала увеличивается. Этому способствовала мягкая денежно-кредитная политика центральных банков после финансового кризиса 15-летней давности, которая привела к значительному росту цен на имущество в экономике.

Конечно, доход от капитала в первую очередь получают более богатые люди, поэтому увеличение доли доходов от капитала также влечет за собой рост неравенства. В то же время налоговые поступления от капитала за это время скорее уменьшились. Доходы от капитала, в свою очередь, как правило, относятся  имуществу, нежели потреблению.

В связи с этим возникает вопрос о справедливости: если можно утверждать, что более богатые извлекают больше выгоды из общественных услуг, то не должны ли они и платить больше? (Давайте сейчас для удобства забудем о том, что в совокупности они все равно платят больше налогов.) Существует также ряд преимуществ налогообложения имущества по сравнению с подоходным налогом или налогом с оборота. 

В развитых странах в течение последних 40 лет наблюдалась тенденция, согласно которой доля трудовых доходов в общем доходе снижается, а доля доходов от капитала увеличивается

Одним из преимуществ налога на имущество является, конечно же, простота его взимания. Его взимать даже проще, чем налог с оборота. Если дом все еще стоит, кто-то должен платить за него налог. Можно попытаться зарегистрировать автомобиль в другой стране, но это также ограничивает возможности использования транспортного средства.

Однако другое, с экономическо-теоретической точки зрения более убедительное преимущество заключается в том, что налогообложение имущества не влияет на экономические решения в той же степени, в которой в которой влияет необходимость отламывать для государства кусок от своей прибыли или от расходов на рабочую силу. Налог на имущество не окажет существенного влияния на предпочтения покупателей относительно потребительских товаров, новые рабочие места из-за него вряд ли будут созданы, и он также не сподвигнет работника меньше трудиться.

Третье преимущество состоит в том, что налогообложение имущества способствует более эффективному его использованию. Те, кто платит налоги за что-то, вероятнее всего, хотели бы получать от этого и доход.

До сих пор налоги на имущество в Эстонии были очень низкими. В доле ВВП они составляют 0,3%, что ставит нас на последнее, 27-е место среди стран ЕС. Средний показатель по ЕС составляет 2,3% от ВВП, что особенно заметно во Франции, где этот показатель превышает средний ровно в два раза. В то же время важно учитывать, сколько у эстонцев имущества, которое можно облагать налогом, не создавая при этом экономических проблем для более бедных владельцев квартир.

Теперь же мы сделали еще один шаг в сторону налогов на имущество - согласно коалиционному соглашению, с июля следующего года вступает в силу налог на автомобили. Однако, что можно сказать о налоге на автомобили, исходя из выступлений говоривших о нем политиков, так это то, что на данный момент никто точно не знает, каким он будет, как он будет взиматься и на каком основании. Как минимум, целью является собирать 120 миллионов евро в год, что означает около 125 евро с каждого среднего автомобиля, зарегистрированного в Эстонии. Возможно, его можно напрямую отнести к экологическим налогам - логично, что за более загрязняющие окружающую среду автомобили должны платить больше налогов.

Вероятно, стоит ожидать и других экологических налогов в ближайшем будущем. В долгосрочной перспективе, конечно, возникает вопрос, как долго их взимать, учитывая то, что их цель - ограничить деятельность, наносящую вред окружающей среде. В конце концов, согласно планам, нанесения любого экологического ущерба должно становиться все меньше и меньше.

Момент, который может дать пищу для размышлений с учетом целей, преследуемых налоговой системой, заключается в том, что, хотя распределение доходов (если учитывать социальные слои) в Эстонии примерно такое же, как в Швеции, после уплаты налогов и распределения социальных пособий картина у нас начинает заметно разниться. Меньше перераспределения доходов от самых богатых к самым бедным. Если мы сейчас зададимся вопросом, хотим ли мы жить, как в Швеции, то, конечно, ответ на него будет включать в себя так много аспектов, что их не уместить в эту статью. Начиная с того, как стать такими же состоятельными, как шведы.

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