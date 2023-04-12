Водитель кроссовера спровоцировал аварию при выезде на главную дорогу

Вчера вечером на перекрестке улиц Канали и Каруссели в Пярну произошло ДТП, когда столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло в 17:40, когда водитель приближавшегося с второстепенной дороги автомобиля Nissan X-Trail не заметил знак «стоп» и выехал наперерез двигавшейся по главной дороге машине Toyota.
На том перекрестке право преимущественного проезда имеют те, кто едет по улице Каруссели, на улице Канали перед перекрестком есть знак «стоп».
Пресс-секретарь полиции сказал, что оба водителя были трезвы, никто не пострадал.
Стороны обратятся в страховые компании по поводу возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате ДТП.
Движение на месте аварии было некоторое время нарушено.
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