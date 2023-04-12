Водитель кроссовера спровоцировал аварию при выезде на главную дорогу

ДТП произошло в 17:40, когда водитель приближавшегося с второстепенной дороги автомобиля Nissan X-Trail не заметил знак «стоп» и выехал наперерез двигавшейся по главной дороге машине Toyota.

На том перекрестке право преимущественного проезда имеют те, кто едет по улице Каруссели, на улице Канали перед перекрестком есть знак «стоп».

Пресс-секретарь полиции сказал, что оба водителя были трезвы, никто не пострадал.

Стороны обратятся в страховые компании по поводу возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате ДТП.