Возглавлявшая портал Sputnik Елена Черышева бежала из Эстонии

Полиция безопасности пишет в опубликованном сегодня ежегоднике, что в апреле 2022 года были задержаны руководители портала Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и санкций, наложенных эстонским правительством.

Государственная прокуратура ходатайствовала об аресте Черышевой, но суд ходатайство не удовлетворил. Для Черышевой установили запрет покидать место жительство, который она в конце 2022 года нарушила.

30 декабря 2022 года суд выдал постановление об ее аресте.

По данным открытых источников, сейчас Елена Черышева работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины.

В конце 2019 года в результате санкций Евросоюза, примененных к генеральному директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, в Эстонии прекратил деятельность портал Sputnik.