Ср, 12.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Возглавлявшая портал Sputnik Елена Черышева бежала из Эстонии

Андрес Эйнманн
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Елена Черышева.
Елена Черышева. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Руководитель прокремлевского информационного портала Sputnik Елена Черышева, которую обвиняют в нарушении антироссийских санкций, покинула Эстонию и в настоящее время работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины.

Полиция безопасности пишет в опубликованном сегодня ежегоднике, что в апреле 2022 года были задержаны руководители портала Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и санкций, наложенных эстонским правительством.

Государственная прокуратура ходатайствовала об аресте Черышевой, но суд ходатайство не удовлетворил. Для Черышевой установили запрет покидать место жительство, который она в конце 2022 года нарушила.

30 декабря 2022 года суд выдал постановление об ее аресте.

По данным открытых источников, сейчас Елена Черышева работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины.

В конце 2019 года в результате санкций Евросоюза, примененных к генеральному директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, в Эстонии прекратил деятельность портал Sputnik.

Его прежние руководители Елена Черышева и ее супруг Мати-Дмитрий Терестал основали MTÜ Sprut Meedia, а в 2020 году к работе приступил аналогичный портал под названием Sputnik Meedia.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх