Угадай, кто? Прическа Эрлинга Хааланда вызвала ажиотаж в сети

В понедельник клуб опубликовал фото Хааланда, на котором его волосы заплетены в две косички, и спросил у болельщиков, кто это мог бы быть. И хотя Хааланд в кадре стоял затылком, всем и так было ясно, кому принадлежит такая клевая прическа.

Тем не менее, злые языки начали упражняться в остроумии. Среди комментариев, например, был такой: «я единственный, кто считает, что он носит прическу 9-летней девочки?». Или такой: «Грета Тунберг как-то быстро выросла».

Также прическу Хааланда сравнили с викинговской.