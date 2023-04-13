Реальная история ⟩ «Сегодня я даю себе обещание, а завтра благополучно его не сдерживаю»: житель Эстонии откровенно о лудомании

А .: Когда я впал в игровую зависимость, мне стало неинтересно жить. Пропали все ценности, кроме одной. У меня появилось так называемое туннельное мышление, я сконцентрировался только на удовлетворении своей потребности играть. И если в этом состоянии меня можно было бы куда-то переместить и окружить другой реальностью, я бы все равно думал только об игре. Мое ежедневное существование превратилось в поиски любых способов осуществить желание поиграть. Это огромная проблема, так просто лудоману не переключиться.

А.: Раза четыре за последние пять лет. До этого я считал, что моя игромания – не проблема. Я думал, это просто увлечение, благодаря которому у меня есть друзья, совместные развлечения. Мне нравилась такая жизнь. Только с годами стало ясно, что все это меня не наполняет, а разрушает. Это стало приносить страдания. По этой причине я и пытался бросать, какое-то время держался. Но происходил, например, чемпионат мира и я себя убеждал, что от одной ставки ничего не произойдет, потом ставил еще и еще и вновь срывался. В итоге я начинал проводить в казино до шести часов в сутки. При этом мне ниччто не мешало и на работе играть, и дома. И везде я это успешно скрывал. Доходило до того, что я играл за рулем. До моей полной капитуляции я понял, что или я играю до конца и жизнь превращается в бесконечное безумие, или признаю, что так жить больше не могу и прошу помощи у специалистов.