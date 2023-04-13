Игромания – чума XXI века, от которой в Эстонии страдают тысячи людей. В студии передачи «Реальная история» журналист Анастасия Петерсон побеседовала с бывшим игроманом Андреем Пинчук, который рассказал, как упал на дно по причине лудомании и что в итоге помогло ему встать на путь выздоровления.
Реальная история ⟩ «Сегодня я даю себе обещание, а завтра благополучно его не сдерживаю»: житель Эстонии откровенно о лудомании
Четверть века в мировом масштабе - немного, но что, если все это время человек страдает от игровой зависимости? Герой интервью пересилил волнение, страх и стыд и рассказал, чем для него стали 25 лет его жизни.
– Когда вы первый раз решили сыграть на деньги?
Андрей: Все началось в 14 лет. Были 90-е, только стали появляться подпольные казино, которые никто не контролировал. Все было доступно и просто. Мы с парнями зашли в одно из таких заведений. С первого раза выиграли и ощутили себя победителями. С тех пор прошло 25 лет, а я до сих пор помню свой первый опыт в деталях. После этого я стал все чаще проводить время в подобных заведениях, и постепенно это стало моим образом жизни. Так сформировался определенный круг общения с теми, кому также нравилось играть. Вообще, мы с этими ребятами вместе ходили на дискотеки, веселились и играли. У 50 процентов из них игра стала зависимостью, там же проявилась и зависимость от наркотиков и алкоголя. Многих уже нет в живых. А некоторые справились и сейчас благополучно живут.
– С какой игры началась ваша зависимость?
А.: С Admiral Poker, эта игра до сих пор существует. Когда мне попадаются на глаза эти автоматы, меня охватывает ностальгия. Также я играл в обычный покер. Самым губительным для меня стали игры в слот-машины, где делаешь ставку, нажимаешь на кнопку и ждешь, какие выпадут картинки. Вот с этими машинами я не смог справиться. Также я делал ставки на спорт.
– Объясните, чем руководствуется человек, когда вновь возвращается к игре?
А.: В моем случае это было наваждение. Я успокаивал себя тем, что сыграю разок, получу свою дозу эмоций - и мне будет достаточно. Но, как правило, одним разом я никогда не ограничивался. Необязательно начинал играть снова и снова. Я мог повторить и через неделю, но с каждым разом возвращался к игре все чаще и чаще и впадал в состояние безумия. Это полная потеря контроля. Утром просыпаешься, входишь на свой аккаунт и продолжаешь игру. Игра стала моим номером один, все остальное уже было безразлично.
– Как вы можете описать ощущения от выигрыша и проигрыша?
А.: Самое интересно, что эти чувства не разделяются, есть просто эмоция, которой мне не хватает. Зависимость – в первую очередь болезнь чувств. Именно в этом и заключается проблема. Сначала, да, хочется выиграть, а потом играешь просто ради игры. У меня раньше спрашивали: для чего ты играешь? А я никогда не мог ответить. Меня просто манила игра.
– Можно ли внезапно выйти из игры и больше не возвращаться к ней?
А.: Для меня это нереально. Понимаете, сегодня я даю себе обещание, а завтра благополучно его не сдерживаю. Это происходило систематически. Мне нужно было докатиться до дна и только после этого обратиться за помощью.
– А что такое дно?
А.: Дно – это страдание. Ты настолько порабощен игровой зависимостью, что не можешь уже остановиться. Работа больше не приносит удовольствие, семья не интересна, хочется просто от всех изолироваться. Для меня как раз изоляция и стала крайностью, когда я понял, что у меня проблема.
– Как начала разрушаться ваша жизнь?
А.: Когда я впал в игровую зависимость, мне стало неинтересно жить. Пропали все ценности, кроме одной. У меня появилось так называемое туннельное мышление, я сконцентрировался только на удовлетворении своей потребности играть. И если в этом состоянии меня можно было бы куда-то переместить и окружить другой реальностью, я бы все равно думал только об игре. Мое ежедневное существование превратилось в поиски любых способов осуществить желание поиграть. Это огромная проблема, так просто лудоману не переключиться.
– Сколько раз вы пытались завязать?
А.: Раза четыре за последние пять лет. До этого я считал, что моя игромания – не проблема. Я думал, это просто увлечение, благодаря которому у меня есть друзья, совместные развлечения. Мне нравилась такая жизнь. Только с годами стало ясно, что все это меня не наполняет, а разрушает. Это стало приносить страдания. По этой причине я и пытался бросать, какое-то время держался. Но происходил, например, чемпионат мира и я себя убеждал, что от одной ставки ничего не произойдет, потом ставил еще и еще и вновь срывался. В итоге я начинал проводить в казино до шести часов в сутки. При этом мне ниччто не мешало и на работе играть, и дома. И везде я это успешно скрывал. Доходило до того, что я играл за рулем. До моей полной капитуляции я понял, что или я играю до конца и жизнь превращается в бесконечное безумие, или признаю, что так жить больше не могу и прошу помощи у специалистов.
– Вы делали ставки на спорт и играли в покер, какую вы сами видите разницу в этих направлениях? Ведь считается, что игра в покер – это некий вид спорта, а не азартная игра.
А.: Прежде всего, игрок, который страдает какой-либо зависимостью, в покере не добьется никаких успехов. Если человек здоров и живет без зависимостей, то вполне можно играть в покер и получать удовольствие. Ведь есть люди, которые выпивают иногда и не являются алкоголиками. У меня другая ситуация. Если я начинаю, у меня нет тормозов.
– Как вы считаете, почему в Эстонии не снижается интерес к азартным играм.
А.: Я как человек, проходящий лечение от игровой зависимости, могу сказать, что реклама казино у нас везде. От изобилия доступной информации фонит. Везде висят яркие вывески, реклама на радио, телевидении, смотришь кино в интернете, так и оно тоже прерывается на рекламу казино и тотализатора. Из-за чрезмерного изобилия рекламы азартных игр я не раз срывался. Игроману тяжело выздоравливать в среде, которая призывает пойти и сделать ставку.
– Чем можно заменить игровые эмоции?
А.: Надо выходить из зоны комфорта. Для меня даже участие в этой передаче – тоже яркие эмоции, которые мне нравятся. Заниматься саморазвитием. Сейчас я пишу программу 12 шагов, что тоже является новым путем в жизни. Каждый день проживаю не как привык за всю прошлую жизнь, а по-новому, как никогда раньше. Это драйв, которому необходимо уделять каждый день время, чтобы был результат. Последние два месяца я абсолютно счастлив!