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ФСБ пыталась завербовать прибывших в Эстонию украинских беженцев

Андрес Эйнманн
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Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный.
Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

По данным КаПо, Федеральная служба безопасности Российской Федерации пыталась завербовать военных беженцев, прибывших в прошлом году из Украины в Эстонию.

С конца февраля по декабрь 2022 года защиту в Эстонии попросили около 45 000 бежавших от войны украинцев. Из разговоров с ними четко прослеживается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях.

На пограничных пунктах украинцам уделяется повышенное внимание, среди них ищут опасных и настроенных враждебно по отношению к России людей. Таких украинцев допрашивают, обыскивают их имущество, осматривают их средства связи. Иногда им угрожают, а также применяют в отношении них насилие. 

Также ФСБ систематически пыталась вербовать прибывших в Эстонию из России военных беженцев с целью сотрудничества уже на территории РФ, как угрожая им, так и предлагая деньги. 

В ежегоднике КаПо за 2021 год шла речь о плакатах, которые на пограничных пунктах Эстонской Республики призывают людей сообщать о попытках вербовки и контактах со спецслужбами или службами безопасности РФ. Среди тех, кто связался с Полицией безопасности, были как эстонцы, так и военные беженцы. Это помогло увидеть масштабы деятельности российских спецслужб с начала войны в направлении Эстонии.

Например, ФСБ стала систематически допрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе. На пограничных переходах этих лиц спрашивают об их отношении к России и к «специальной военной операции», а также интересуются темой возможного преследования русских в Эстонии. Сотрудники ФСБ снимают беседы на камеру.

Понятно, что в результате таких действий со стороны ФСБ пересекающие границу люди испытывают серьезное давление, ведь посещение России для них является рабочей необходимостью, а за любой, так сказать, неверный ответ их могут не пустить в страну. При этом ФСБ может в будущем использовать имеющиеся видеозаписи против этих людей.

Департамент полиции безопасности рекомендует сообщать обо всех подобных инцидентах на территории России, чтобы снизить потенциальные риски.

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