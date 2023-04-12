Хотите спокойствия? Покупайте ликвидную недвижимость

Энергоэффективность нельзя игнорировать

Для обеспечения ликвидности жилья имеет смысл отдавать предпочтение недавно построенным или отремонтированным домам, которые являются более энергоэффективными, чем старые здания. Они характеризуются высокой плотностью окон, качественной изоляцией и гораздо меньшими счетами за отопление. Например, расходы на отопление в домах энергетического класса А могут быть в десять раз ниже, чем в домах класса E, F или в домах вообще без энергетической маркировки.

В то же время всегда есть возможность отремонтировать старый дом и сделать его более энергоэффективным. В последние годы утепление домов и замена систем отопления становятся все более распространенным явлением. Для этого владельцы домов (индивидуальных, парных, рядных) могут обратиться в банк за кредитом на повышение энергоэффективности дома, который предназначен для расходов, направленных на экономию эксплуатационных расходов в будущем и повышение экологичности. Реконструкцию многоквартирного дома обычно проводит квартирное товарищество, ходатайствуя о кредите на полную реконструкцию дома для достижения, как минимум, энергетического класса С, а также о кредите на солнечные батареи.

Хорошие коммуникации повышают стоимость

Важность местоположения не ограничивается почтовым индексом центра города, на него также влияет вид из окна и окружающая инфраструктура.