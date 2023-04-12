Хотите спокойствия? Покупайте ликвидную недвижимость

Покупка жилья – одно из самых важных финансовых решений, которые мы принимаем в своей жизни. При выборе недвижимости следует подумать о ее ликвидности, то есть, насколько легко ее будет перепродать по приемлемой цене впоследствии. Высокая ликвидность означает спокойствие для покупателя, поскольку инвестиции не потеряют в цене и их можно будет без проблем вернуть в случае необходимости, советует руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Ликвидность играет роль уже при подаче заявки на получение жилищного кредита, поскольку размер собственного финансирования недвижимости зависит от состояния, местоположения и возможности продажи покупаемой недвижимости. Конечно, кредитная история потенциального заемщика не менее важна.
Наиболее важным критерием является местоположение
Местоположение недвижимости обычно является самым важным фактором, определяющим ликвидность жилой недвижимости. Квартиры в крупных городах, особенно в Таллинне, всегда более ликвидны, чем квартиры в сельской местности. Например, по данным Земельного департамента, в феврале в Эстонии было совершено 1434 сделки, из них 619 – в Таллинне. Для сравнения, в Тарту в феврале было продано 92 квартиры.
Хорошее местоположение сопутствует более высокой цене, но это также зависит от возраста и состояния здания. Средняя цена за квадратный метр квартиры в Таллинне в феврале составила 2965 евро, при этом в новостройках цена составляет 3647 евро, а в старых квартирах – 2667 евро. В Тарту средняя цена за квадратный метр составила 2458 евро.
Размер и планировка квартир также играют важную роль
Еще одним важным критерием оценки ликвидности жилья является его размер и планировка. Покупатели, как правило, не выбирают квартиры на первом или цокольном этаже, а также слишком большие квартиры. Наиболее востребованными являются квартиры площадью 40–55 квадратных метров. Однако это, конечно, обобщение, есть люди, которые хотят жить именно на первом этаже, чтобы меньше подниматься по лестнице.
Люди также обращают внимание на использование пространства в жилище – как расположена мебель и сантехника, функциональна ли планировка. Например, многие старые квартиры в районах с низкой плотностью населения имеют длинные коридоры и маленькую кухню, отделенную от гостиной, что часто не является привлекательной планировкой для покупателей.
Энергоэффективность нельзя игнорировать
Для обеспечения ликвидности жилья имеет смысл отдавать предпочтение недавно построенным или отремонтированным домам, которые являются более энергоэффективными, чем старые здания. Они характеризуются высокой плотностью окон, качественной изоляцией и гораздо меньшими счетами за отопление. Например, расходы на отопление в домах энергетического класса А могут быть в десять раз ниже, чем в домах класса E, F или в домах вообще без энергетической маркировки.
В то же время всегда есть возможность отремонтировать старый дом и сделать его более энергоэффективным. В последние годы утепление домов и замена систем отопления становятся все более распространенным явлением. Для этого владельцы домов (индивидуальных, парных, рядных) могут обратиться в банк за кредитом на повышение энергоэффективности дома, который предназначен для расходов, направленных на экономию эксплуатационных расходов в будущем и повышение экологичности. Реконструкцию многоквартирного дома обычно проводит квартирное товарищество, ходатайствуя о кредите на полную реконструкцию дома для достижения, как минимум, энергетического класса С, а также о кредите на солнечные батареи.
Хорошие коммуникации повышают стоимость
Важность местоположения не ограничивается почтовым индексом центра города, на него также влияет вид из окна и окружающая инфраструктура.
Соседние районы сегодня очень важны. Это видно, например, в районах Каламая и в Пыхья-Таллинн, которые пользуются очень высоким спросом по сравнению с тем, что было десять лет назад. Кроме того, для покупателей важно наличие общественного транспорта, парков, магазинов, парковочных мест, а для семей – детского сада и школы.