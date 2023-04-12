Визитная карточка Эстонии превратилась в угрозу: исламские террористы стремятся стать э-резидентами

С начала программы э-резидентства КаПо выявило 26 человек, связанных с исламским терроризмом или экстремизмом, которые подали заявление на получение э-резидентства или были э-резидентами. Среди них есть люди, которые могут быть связаны с «Аль-Каидой», «Хизбаллой», «Талибаном» и «Братьями-мусульманами».

Если заявитель на э-резидентство из страны, у которой нет полицейского или юридического сотрудничества с Эстонией, соответствует всем требованиям при подаче заявления, и в открытых источниках о нем нет информации о преступлениях, то получение э-резидентства является относительно простым и быстрым процессом, которое занимает до двух месяцев. Если угроза безопасности была выявлена ​​постфактум, то аннулирование электронного резидентства намного сложнее, отнимает много времени и средств государства. Например, лицо, лишенное э-резидентства на этом основании, может обратиться в суд и тогда процесс может длиться даже годами.

Террористические организации, их сторонники, экстремисты и простые преступники по-прежнему будут интересоваться услугами анонимных электронных денежных переводов и возможностью проведения транзакций, не требующих физического присутствия.

Мотивы участия экстремистов и террористов в бизнесе в Эстонии через э-резидентство связаны с желанием вывести экономическую деятельность из-под надзора и юрисдикции органов безопасности страны их проживания. Чтобы скрыть свои истинные мотивы, лица, связанные с терроризмом, не спешат начинать активный бизнес или проводить транзакции через эстонскую компанию сразу после получения э-резидентства.

Создание компании являться косвенным основанием для получения шенгенской визы, что при создании достоверного фона может облегчить ее получение.