Утолите свой аппетит ⟩ Платформа Wolt становится круглосуточной

С 12 апреля на платформе Wolt в Таллинне можно сделать заказ почти в 20 ресторанах и восьми розничных магазинах даже в три часа ночи. К таким местам относятся, например, McDonald's, Staap, Peterburi tee Alexela, цветочный магазин Kannike в центре города и многие другие.

По словам руководителя Wolt Baltic Лийс Ристал, такое расширение услуг логично, тем более что круглосуточное потребление - это тенденция, которая растет с годами. «В Таллинне и его ближайших окрестностях живут тысячи людей, для которых ночное время было бы наиболее удобным для совершения мелких или крупных покупок. В результате мы хотим дать этим потребителям возможность заказать то, чего им не хватает, в удобное для них время или даже тогда, когда они больше всего в этом нуждаются», - сказала руководитель.

По словам владельца Staap, известной таллиннской закусочной, переход на круглосуточное обслуживание Wolt также является очень желанным и долгожданным шагом. «Несмотря на то, что погода становится теплее и люди больше выходят на улицу, никто не утруждает себя ночными прогулками, и что тут скрывать, люди все равно едят ночью», - сказал владелец.