Утолите свой аппетит ⟩ Платформа Wolt становится круглосуточной

С 12 апреля в Таллинне из приложения Wolt можно будет заказывать еду, бакалею, а также другие товары розничного магазина 24/7. Помимо Таллина, платформа будет круглосуточно работать в Риге и Вильнюсе.
С 12 апреля на платформе Wolt в Таллинне можно сделать заказ почти в 20 ресторанах и восьми розничных магазинах даже в три часа ночи. К таким местам относятся, например, McDonald's, Staap, Peterburi tee Alexela, цветочный магазин Kannike в центре города и многие другие.
По словам руководителя Wolt Baltic Лийс Ристал, такое расширение услуг логично, тем более что круглосуточное потребление - это тенденция, которая растет с годами. «В Таллинне и его ближайших окрестностях живут тысячи людей, для которых ночное время было бы наиболее удобным для совершения мелких или крупных покупок. В результате мы хотим дать этим потребителям возможность заказать то, чего им не хватает, в удобное для них время или даже тогда, когда они больше всего в этом нуждаются», - сказала руководитель.
По словам владельца Staap, известной таллиннской закусочной, переход на круглосуточное обслуживание Wolt также является очень желанным и долгожданным шагом. «Несмотря на то, что погода становится теплее и люди больше выходят на улицу, никто не утруждает себя ночными прогулками, и что тут скрывать, люди все равно едят ночью», - сказал владелец.
К круглосуточному сервису Wolt также присоединился магазин заправочной станции Alexela, расположенный на Петербури-теэ в Таллинне. По словам Сандры Лийс Хяэле, специалиста по общественному питанию и производству Alexela, посещаемость магазина в ночное время довольно скромная, но есть потенциал для того, чтобы в это время производить значительно больше еды, чем сейчас.
Wolt уже практикует круглосуточную доставку на многих других европейских рынках, например, в Чехии и Финляндии. До сих пор отзывы были положительными, что дает уверенность в том, что круглосуточный сервис будет быстро принят и в странах Балтии.
Курьеры также заинтересованы в работе в ночное время
Помимо потребителей, интерес к круглосуточному обслуживанию проявили и партнеры-курьеры. «Уже некоторое время курьеры спрашивают, планируем ли мы предложить работу в ночное время. Это связано в основном с тем, что в целом город и дорожное движение ночью спокойнее», - сказала Ристал, отметив, что продление - хорошая новость, в частности, для многих курьеров, поскольку это сделает их работу еще более гибкой.
Курьер Wolt Даниэль - один из тех, кто хочет работать по ночам. «Ночью тихо, на улицах нет машин, и движение не нервирует. Можно насладиться тишиной во время работы или прогуляться под любимую музыку», - сказал он. Курьер также с оптимизмом смотрит на то, что Wolt найдет людей, которые будут выполнять заказы ночью, и считает, что над этим еще предстоит поработать.