Долгожданный момент ⟩ Установлена личность убитой жительницы Эстонии, останки которой были найдены в Нымме

Когда в январе в СМИ попало созданное специалистами ФБР трехмерное изображение головы убитой, с полицией связалась женщина, которая заявила, что разыскиваемой может быть ее мать. Предполагаемая дочь сдала образец ДНК и в конце марта пришел долгожданный положительный ответ.

Убитой оказалась Майе Энслинг, которая в 90-е годы жила в квартире №4 на улице Катлери в Ласнамяэ. Как известно, ключи найденные вместе со скелетом, как раз были от квартиры под этим номером. Майе пропала в ноябре 1991 года в возрасте сорока лет, когда в один из вечеров не вернулась с работы домой. Ее сестра сообщила в полицию об исчезновении Майе, но найти пропавшую так и не удалось. По неустановленным причинам поиски эстонки прекратились в 1996 году.

Для руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре установление личности убитой женщины стало одним из самых долгожданных моментов. «Когда однажды вечером в марте после рабочего дня следователь позвонил и сообщил о положительных результатах ДНК-экспертизы, мою радость, разделенную с коллегами, слышал весь этаж полицейского участка», – описал Тамбре.

«Мы искренне рады, что в результате почти двух лет работы мы наконец-то можем дать близким Майе душевное спокойствие. Важную роль во всем этом также сыграли эксперты ФБР, которые протянули нам руку помощи, когда мы озвучили им свою идею», – добавил Тамбре. Близкие убитой также благодарят полицию и ФБР за блестящую работу.