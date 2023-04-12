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Видео ⟩ Хенри Сильдару показал, как восстанавливается в спортзале после операции

rus.postimees.ee
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Хенри Сильдару.
Хенри Сильдару. Фото: Instagram/@sildaru

Хенри Сильдару, получивший в январе разрыв крестообразной связки колена, уже восьмую неделю проходит восстановительное лечение. В очередном выпуске своего видеоблога спортсмен рассказал о том, как продвигается реабилитация.

16-летний лыжник-фристайлист в последнее время занимается, в основном, в спортзале. За шесть недель он увеличил массу тела на пять килограммов.

«Я очень слежу за питанием. Думаю, кое-что из этого отложилось в мышцах», - пошутил Сильдару.

Под руководством своего тренера Эгерта Ойова спортсмен также приступил и к тренировкам ног.

«Хенри поправляется даже быстрее, так что к тренировочному плану можно добавить и ноги», - сказал Ойов.

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