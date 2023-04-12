Видео ⟩ Хенри Сильдару показал, как восстанавливается в спортзале после операции

16-летний лыжник-фристайлист в последнее время занимается, в основном, в спортзале. За шесть недель он увеличил массу тела на пять килограммов.

«Я очень слежу за питанием. Думаю, кое-что из этого отложилось в мышцах», - пошутил Сильдару.

Под руководством своего тренера Эгерта Ойова спортсмен также приступил и к тренировкам ног.