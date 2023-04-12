При новом правительстве исчезнет одна очень большая налоговая льгота

Новое правительство хочет ввести новые налоги, но при этом исчезнет ряд известных налоговых льгот.
Согласно коалиционному соглашению, новое правительство хочет отменить с 2024 года три известных налоговых льготы.
Во-первых, дополнительный необлагаемый налогом доход на проценты по кредиту на жилье. Это не очень большая сумма, потому что предыдущие правительства установили ее на уровне 300 евро в год, то есть для человека дополнительная прибыль составляет 60 евро в год.
Во вторых исчезнет дополнительный необлагаемый налогом доход супруга, если один из супругов не работал или его годовой доход был меньше 2160 евро. В этом случае можно передать неиспользованную необлагаемую налогом часть другому супругу, если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро за календарный год. Максимальная сумма перевода может составлять 2160 евро.
Также исчезнет налоговая льгота, которая касается детей. Если до сих пор действовал принцип, что человек может получить дополнительный необлагаемый налогом доход по декларации, если у него есть дети на иждивении, то теперь правящая коалиция хочет это отменить. По данным Налогового департамента, дополнительный необлагаемый налогом доход в настоящее время составляет 1848 евро на второго ребенка и 3048 евро на третьего ребенка. Дополнительный необлагаемый налогом доход не уменьшается, если ребенок получает пенсию по случаю потери кормильца.