При новом правительстве исчезнет одна очень большая налоговая льгота

Согласно коалиционному соглашению, новое правительство хочет отменить с 2024 года три известных налоговых льготы.

Во-первых, дополнительный необлагаемый налогом доход на проценты по кредиту на жилье. Это не очень большая сумма, потому что предыдущие правительства установили ее на уровне 300 евро в год, то есть для человека дополнительная прибыль составляет 60 евро в год.

Во вторых исчезнет дополнительный необлагаемый налогом доход супруга, если один из супругов не работал или его годовой доход был меньше 2160 евро. В этом случае можно передать неиспользованную необлагаемую налогом часть другому супругу, если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро за календарный год. Максимальная сумма перевода может составлять 2160 евро.