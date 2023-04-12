Абсолютное лицемерие: шведская водка Absolut возвращается в Россию

Экспорт Absolut Vodka в Россию был приостановлен год назад в марте после нападения России на Украину. Материнская компания Absolut французская Pernod Ricard также прекратила экспорт в страну-агрессор других алкогольных брендов, например, ирландского виски Jameson.

Так же поступили и некоторые другие транснациональные алкогольные компании, включая Brown-Forman, американского владельца водки Finlandia.

Теперь она решила возобновить экспорт Absolut и Jameson в Россию. До сих пор эти напитки продавались в России, но только там, где они были в наличии. Однако теперь запасы за год исчерпались.

Представитель Pernod Ricard подтвердил новость о возобновлении экспорта в Россию. По словам представителей компании, их цель - действовать в соответствии с санкциями, но при этом обеспечивать функционирование дистрибьюторской организации.

Pernod Ricard имеет склады в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в России и насчитывает 500 сотрудников.