Кибер-фронт держится: России не удалось достичь успеха в атаках на эстонскую инфраструктуру

Поскольку с первых дней войны Эстония была среди активных сторонников Украины, Департамент полиции безопасности был готов к тому, что Россия прибегнет к контрмерам на кибер-уровне - как к прямым атакам на эстонские компьютерные сети и инфраструктуру, так и к усилению деятельности по влиянию в кибер-сфере.

Тем более, что война больше прежнего сфокусировала внимание на передвижении российских граждан по Европе и другим частям света, которое отчасти было заторможено в связи с военными событиями, что, в свою очередь, усложнило российским спецслужбам ведение разведопераций.

По оценкам Департамента полиции безопасности, риски в кибер-сфере не материализовались на том уровне или в том объеме, которого опасались. Причин несколько - с одной стороны, Украина была основной и приоритетной целью российских кибер-операций еще до начала боевых действий, с другой стороны, Эстония все больше способна предотвращать и предотвращать враждебную кибер-деятельность в сотрудничестве с различными институтами и зарубежными партнерами.