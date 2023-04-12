Баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, выпустит мемуары о тюремном заключении

Против американки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере, в июле Грайнер признала вину, но отвергла наличие умысла совершить преступление. В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии и крупному штрафу.

Всего она пробыла в тюрьме около десяти месяцев, а в декабре Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

Сейчас спортсменка работает над мемуарами, которые будут посвящены ее тюремному заключению в России. Об этом сообщает Associated Press. Ожидается, что книга выйдет весной 2024 года.

«Тот день [в феврале 2022 года] стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я готова поделиться только сейчас. <...> После невероятно сложных десяти месяцев содержания под стражей я благодарна за то, что меня спасли и что я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна за поддержку людей со всего мира», — рассказала Грайнер.

По словам Грайнер, она также надеется, что ее книга повысит осведомленность о других американцах, арестованных за границей, включая репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.