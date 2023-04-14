МНЕНИЕ ⟩ Высшее техническое образование может стать главным двигателем развития Ида-Вирумаа

В качестве одной из важнейших проблем, стоящих перед Ида-Вируским уездом Эстонии, часто называют отток из региона талантливой молодежи. Привлекательные возможности в сфере высшего образования, создаваемые на северо-востоке, могут не только затормозить этот процесс, но и стать важнейшим фактором развития Ида-Вирумаа как открытой для инноваций и комфортной для жизни среды, пишет преподаватель Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Сергей Павлов.
Ида-Вирумаа является промышленным регионом, в силу чего на северо-востоке Эстонии существует большой спрос на инженеров и специалистов в области энергетики, механики, химии, автоматики и информационных технологий. За последние годы очень много предприятий инвестировали в свое развитие и внедрили новые технологии.
Однако, одним из сдерживающих факторов для привлечения инвестиций в регион является нехватка высококвалифированных специалистов, способных внедрять и поддерживать новые технологии. Подготовкой таких специалистов в Ида-Вирумаа занимается Вирумааский колледж Таллинского технического университета.
Выпускники колледжа хорошо себя зарекомендовали на производствах и предприятиях в Эстонии и за рубежом, пользуются большим спросом на рынке труда, занимают высокие должности, руководят проектами, являются ведущими специалистами. Трудно найти предприятие в Ида-Вирумаа, где бы не работал выпускник Вирумааского колледжа.
В Ида-Вирумаа наблюдается дефицит мотивированных абитуриентов
Но подготовить необходимое количество специалистов на уровне высшего образования колледж, увы, в полной мере не может. Этому есть свои объяснения. Главным «продуктом» колледжа является специалист в своей области, но всегда встает вопрос, где же взять «сырье»: абитуриентов (выпускников гимназий и профессиональных образовательных центров), которые в силах освоить программу высшего прикладного образования, мотивированы, имеют желание к саморазвитию в техническом направлении. Именно это является одним из главных вызовов для колледжа.
Несмотря на то, что регион является привлекательным для инвесторов, молодежь уезжает из региона. На основании обратной связи от абитуриентов можно выделить несколько причин такой ситуации.
Во-первых, это ограниченные возможности для развития карьеры. В некоторых случаях молодым специалистам может быть трудно найти работу, соответствующую их квалификации и потенциалу в регионе.
Во-вторых, это низкий уровень зарплат. Рынок труда в Ида-Вирумаа не всегда может предложить достаточно высокие зарплаты для специалистов в определенных областях, что может стать причиной массового исхода выпускников в более развитые регионы.
Наонец, в-третьих, это ограниченный выбор специальностей. В некоторых случаях абитуриенты могут не найти подходящую для себя специальность в Вирумааском колледже или других образовательных учреждениях нашего региона.
В то же время стоит обратить внимание, что зарплата наших выпусников превышает среднюю по Эстонии, и зачастую студенты старших курсов уже во время учебы находят себе место работы по специальности.
Повторюсь, причины оттока абитуриентов из Ида-Вирумаа могут быть различными и зависят от индивидуальных потребностей и желаний каждого человека. Тем не менее, важно отметить, что развитие системы высшего образования и экономики в регионе может помочь привлечь студентов и остановить утечку мозгов из Ида-Вирумаа.
Техническое образование нуждается в популяризации
Вирумааский колледж Таллиннского технического университета всегда готов принять вызов и работать на опережение. Для привлечения будущих студентов и популяризации технического образования колледж работает практически со всеми группами населения региона.
Также Вирумааский колледж активно сотрудничает с другими образовательными учреждениями и предприятиями в регионе, чтобы обеспечить максимально полный и качественный комплекс образовательных услуг. Колледж участвует и в проектах, направленных на повышение квалификации и обучение населения в областях информационных технологий, энергетики и механики, и других сферах.
Колледж предлагает широкий спектр программ обучения прикладного высшего образования (химические технологии, смарт-системы и прикладная инфотехнология, управление процессами технологий машиностроения и энергетики) и магистратуры (устойчивые химические технологии, устойчивое производство и зеленые энерготехнологии), а также курсы повышения квалификации и обучения взрослых.
Есть возможность пройти тематические модульные программы в обьеме от двух до четырех предметов вместе со студентами университета. Некоторые программы являются уникальными, что привлекает студентов из разных регионов страны, например, с Сааремаа, из Тарту, из Таллинна.
Колледж имеет партнерские отношения с большим количеством университетов и колледжей в различных странах, что позволяет студентам получать международный опыт и перспективы карьерного роста.
Вирумааский колледж поддерживает тесное сотрудничество и со школами в Ида-Вирумаа, что позволяет существенно повышать качество образования в регионе и помогает выпускникам гимназий лучше подготовиться к дальнейшей учебе и выстраиванию карьеры.
Одной из форм сотрудничества является организация различных мероприятий и программ обучения для школьников. Колледж проводит различные мероприятия, например, дни открытых дверей, курсы по интересующим школьников темам, лекции и мастер-классы.
Такие мероприятия позволяют школьникам познакомиться с колледжем, его программами и условиями обучения, а также получить дополнительные знания и опыт. У гимназистов есть возможность пройти курсы по выбору на базе колледжа и получить за них кредитные пункты, которые могут учитываться при поступлении в университет.
Кроме того, Вирумааский колледж также предлагает различные программы и курсы для учителей, которые помогают им повышать свою квалификацию и осваивать новые технологии и методики обучения.
Сотрудничество технического вуза с бизнес-компаниями очень важно для рынка труда
Одной из главных особенностей образования в Вирумааском колледже является сильная связь с ИТ- и промышленными предприятиями в регионе и за его пределами. Сотрудничество с компаниями имеет множество преимуществ и приносит пользу для всех сторон.
Студенты могут получать практические навыки и опыт работы в индустрии, что помогает им подготовиться к будущей карьере. Преподаватели могут получать более глубокие знания о современных технологиях и тенденциях в своей отрасли, что позволяет им лучше подготовить студентов к будущей работе.
Кроме того, компании получают доступ к высококвалифицированным выпускникам и новым идеям от студентов и преподавателей, что может помочь им улучшить свой бизнес. Также важно, что сотрудничество колледжа и компаний помогает установить связи между образовательным учреждением и бизнес-сообществом, что способствует развитию региональной экономики и созданию новых рабочих мест.
Наконец, очень важно подчеркнуть, что совместная работа над проектами и исследованиями может привести к созданию новых инновационных продуктов и технологий, которые могут быть востребованы на рынке.
Получено финансирование для запуска новых учебных программ
В рамках программы Rohepööre высшее образование Ида-Вирумаа получило из Фонда справедивого перехода финансирование новых учебных программ (устойчивые химические технологии, устойчивое производство и зеленые энерготехнологии). Они откроются на базе колледжа. Целью их открытия является подготовка специалистов на уровне магистратуры, которые будут внедрять и развивать щадящие технологии.
Кроме того, данная мера привлечет в регион научный потенциал в виде исследовательских групп, в которые входят ученые различных университетов, что позволит развивать научную лабораторную базу и заниматься созданием собственных инноваций, необходимых предприятиям.
Несмотря на все проблемы в регионе, высшее образование является тем фактором, которым способствует развитию Ида-Вирумаа, является центром притяжения для талантливой молодежи и катализатором процесса внедрения инновационных технологий во всех сферах деятельности и производства.