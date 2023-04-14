МНЕНИЕ ⟩ Высшее техническое образование может стать главным двигателем развития Ида-Вирумаа

Во-первых, это ограниченные возможности для развития карьеры. В некоторых случаях молодым специалистам может быть трудно найти работу, соответствующую их квалификации и потенциалу в регионе.

Во-вторых, это низкий уровень зарплат. Рынок труда в Ида-Вирумаа не всегда может предложить достаточно высокие зарплаты для специалистов в определенных областях, что может стать причиной массового исхода выпускников в более развитые регионы.

Наонец, в-третьих, это ограниченный выбор специальностей. В некоторых случаях абитуриенты могут не найти подходящую для себя специальность в Вирумааском колледже или других образовательных учреждениях нашего региона.

В то же время стоит обратить внимание, что зарплата наших выпусников превышает среднюю по Эстонии, и зачастую студенты старших курсов уже во время учебы находят себе место работы по специальности.

Повторюсь, причины оттока абитуриентов из Ида-Вирумаа могут быть различными и зависят от индивидуальных потребностей и желаний каждого человека. Тем не менее, важно отметить, что развитие системы высшего образования и экономики в регионе может помочь привлечь студентов и остановить утечку мозгов из Ида-Вирумаа.

Техническое образование нуждается в популяризации

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета всегда готов принять вызов и работать на опережение. Для привлечения будущих студентов и популяризации технического образования колледж работает практически со всеми группами населения региона.