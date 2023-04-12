Исследование ⟩ Четверть респондентов в Эстонии не делают сбережений, потому что считают это невозможным

Ставки по вкладам, которые в течение многих лет были очень низкими, в прошлом году снова начали расти в связи с повышением процентных ставок Европейского центрального банка, а вместе с ними - интерес людей к сбережениям как к потенциальной инвестиции.

По данным опроса, посвященного сберегательным привычкам населения, 5% жителей Эстонии планируют вкладывать деньги в сбережения, 12% уже думали об этом, 8% наблюдают за рынком, прежде чем принять решение, а 15% признались, что до участия в опросе не думали об этом, сообщил Luminor

Четверть респондентов в Эстонии ничего не откладывают, потому что считают это просто невозможным.

Исследование показало, что 18% респондентов в Эстонии имеют более 10 000 евро сбережений, что является самым высоким показателем среди стран Балтии. В Латвии такую сумму сбережений имеют 6%, а в Литве - 14% респондентов. Наиболее распространенный диапазон сбережений - от 1000 до 5000 евро в Эстонии, Латвии и Литве - 19%, 14% и 16% соответственно.

По-прежнему больше тех, кто вообще не имеют сбережений. Например, четверть респондентов в Эстонии ничего не откладывают, потому что считают это просто невозможным. В Латвии - 32%, а в Литве - 18%.

«Несмотря на то, что люди с каждым годом стали откладывать все больше и больше, все еще есть много тех, кто не откладывает деньги. Это может быть связано с недостатком доходов или отсутствием привычки к сбережению», – сказал руководитель отдела розничного банкинга Luminor Каспар Корк.

Опрос показывает, что наиболее популярным является годичный вклад: 44% эстонских, 43% латвийских и 51% литовских респондентов готовы отложить деньги на этот срок.