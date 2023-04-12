КАРТА ⟩ Смотрите, где в Эстонии могут построить атомную электростанцию

Сегодня рабочая группа по ядерной энергетике представила пространственный анализ, который на основе различных сценариев и критериев определил регионы Эстонии, где в принципе возможно строительство атомной электростанции в будущем.
В результате социально-экономического анализа, проведенного в ходе работы, установлено, что наиболее сильное положительное влияние строительство атомной электростанции окажет в четырех регионах.
Цель выполненного пространственного анализа заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли в Эстонии места, где можно было бы построить атомную электростанцию и пункт окончательного хранения отработавшего ядерного топлива. Анализ показывает, что с социально-экономической точки зрения наиболее позитивным будет размещение станции дальше от столицы, в сокращающихся и малообеспеченных районах. В качестве таких регионов упоминаются Локса, Тойла, Варбла и Кунда.
По словам руководителя рабочей группы, канцлера Министерства окружающей среды Меэлиса Мюнта, это не означает, что в эти районы будет построена атомная станция. «Эстонское государство в настоящее время не приняло решение о внедрении атомной энергии. В случае принятия государством такого решения фактическое расположение станции и другие нюансы будут выявлены в ходе дополнительных анализов и планирования», - отметил он.