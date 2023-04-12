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В Финляндии самолет airBaltic прилетел в пустой аэропорт: персонал ушел до прибытия рейса

rus.tvnet.lv
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Publicitātes foto

Из-за ошибки, связанной с сообщениями о расписаниях, в ночь с понедельника на вторник пассажирам, которые летели из Риги в финский Тампере, пришлось около часа ждать в самолете в аэропорту Тампере-Пирккала, пишет финский новостной портал Yle.

Рейс airBaltic из Риги прибыл в аэропорт в 02:07 ночи, он отставал от первоначального расписания примерно на полтора часа.

Из-за ошибки, связанной с сообщениями, информация о рейсе не поступила в компанию по наземному обслуживанию Airpro.

«По этой причине в понедельник после 17:00 сотрудников наземного обслуживания не было на месте. У пассажиров было дополнительное время ожидания около часа, когда не явился персонал», - сообщил генеральный директор Airpro Сампо Пауккери.

Пассажирам пришлось ждать в самолете, пока не будет подан трап и выгружен багаж.

Пауккери рассказал, что в аэропорту Тампере-Пирккала наземный персонал присутствует в соответствии с графиком движения по расписанию, а планирование основано на сообщениях о расписании в соответствии со стандартами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«В обычных условиях персонал ожидает прибытия рейса, если он опаздывает по сравнению с первоначальным расписанием. Мы приносим пассажирам извинения за задержку», - отметил Пауккери.

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