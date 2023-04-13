Адвокаты ⟩ Эстонские суды не спорят: выдать нашего гражданина США – дело техники

Более важным, чем эффективная защита основных прав, является скорость судопроизводства в Эстонии. Председатель Государственного суда Виллу Кыве в недавнем решении по апелляции, касающейся выборов в Рийгикогу, заявил, что процесс обжалования должна быть эффективным и гарантировать реальное, а не обусловленное нехваткой времени поверхностное рассмотрение утверждений подателя жалобы (решение Государственного суда № 5-23-20, конкурирующее мнение Виллу Кыве, п. 5). Причиной такого заявления стал срок, предусмотренный для вынесения Государственным судом решения по связанным с выборами жалобам, который составляет семь рабочих дней.

В процедуре экстрадиции суд Эстонии так же ограничен во времени. Судебное заседание по вопросу допустимости экстрадиции должно быть проведено в течение десяти дней со дня поступления в уездный суд ходатайства об экстрадиции. Жалоба на постановление уездного суда должна быть рассмотрена окружным судом в течение десяти дней с момента поступления дела. Это должно быть сделано без участия заключенного под стражу и его защитника в порядке письменного производства, причем постановление окружного суда обжалованию не подлежит. Хоть и оставлена возможность оспорить в административном суде решение Правительства Республики о выдаче гражданина Эстонии в США в те же короткие сроки, эта «соломинка» является фикцией, поскольку административный суд больше не может вмешиваться в то, что уже сказали уездный и окружной суды.

Процедура ускоренного производства во многом определяется тем, что человек может содержаться под стражей для экстрадиции в течение года, а дольше только в исключительных случаях. Скорость производства по делу должна обеспечить выдачу человека до истечения года. В Эстонии были случаи, когда гражданин Эстонии экстрадировался в США еще до окончания судебных споров, потому что истекал годовой срок.