Адвокаты ⟩ Эстонские суды с США не спорят, выдать нашего гражданина – дело техники

Выдаются без шума и лишних вопросов. Роль прокуратуры заключается в том, чтобы направить в эстонский суд ходатайство США об экстрадиции вместе с обвинительным актом и вовремя явиться в суд. В чем заключалась роль эстонского суда, который проверяет законность экстрадиции? Независимо от того, какие конституционные права могли быть нарушены, проверка остается неизменной: быстрая и формальная, если не беспощадная, как пишут присяжные адвокаты бюро COBALT Карл Каськ и Артур Князев.
Эстонский суд не проверяет причины ареста своего гражданина. В эстонской судебной практике неоспоримым является тот факт, что единственной мерой обеспечения экстрадиции является заключение под стражу. Залог или электронный мониторинг не применяются, хотя в США делали это в отношении выдаваемых Эстонии лиц. В Эстонии подобные варианты даже не рассматриваются.
При заключении под стражу для экстрадиции суд Эстонии исходит из принципа, согласно которому суд США уже принял решение о заключении под стражу, и эстонский суд не может проверять его обоснованность. Проблема же заключается в том, что американский суд не рассматривал обоснование заключения под стражу. Поэтому основания для заключения под стражу не были проверены судами ни одной из стран. Возникает ситуация, когда людей держат в эстонских тюрьмах, так сказать, «на всякий случай», хотя в этом может не быть ни малейшей необходимости.
Суд США принял решение о привлечении лица к суду, приняв для этого постановление (arrest warrant). Только после привлечения к суду, которое может быть и добровольным, судья США решает, следует ли заключить обвиняемого под стражу. Если по мнению судьи риск побега (risk of flight) или опасность для общества (risk to the community) высоки, обвиняемый заключается под стражу на время разбирательства по делу. В аналогичной ситуации, например, находится бывший президент США Дональд Трамп, которого недавно обязали явиться в суд по причине выдвинутого обвинения.