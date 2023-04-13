Адвокаты ⟩ Эстонские суды с США не спорят, выдать нашего гражданина – дело техники

Выдаются без шума и лишних вопросов. Роль прокуратуры заключается в том, чтобы направить в эстонский суд ходатайство США об экстрадиции вместе с обвинительным актом и вовремя явиться в суд. В чем заключалась роль эстонского суда, который проверяет законность экстрадиции? Независимо от того, какие конституционные права могли быть нарушены, проверка остается неизменной: быстрая и формальная, если не беспощадная, как пишут присяжные адвокаты бюро COBALT Карл Каськ и Артур Князев.

Эстонский суд не проверяет причины ареста своего гражданина. В эстонской судебной практике неоспоримым является тот факт, что единственной мерой обеспечения экстрадиции является заключение под стражу. Залог или электронный мониторинг не применяются, хотя в США делали это в отношении выдаваемых Эстонии лиц. В Эстонии подобные варианты даже не рассматриваются.

При заключении под стражу для экстрадиции суд Эстонии исходит из принципа, согласно которому суд США уже принял решение о заключении под стражу, и эстонский суд не может проверять его обоснованность. Проблема же заключается в том, что американский суд не рассматривал обоснование заключения под стражу. Поэтому основания для заключения под стражу не были проверены судами ни одной из стран. Возникает ситуация, когда людей держат в эстонских тюрьмах, так сказать, «на всякий случай», хотя в этом может не быть ни малейшей необходимости.