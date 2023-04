Адвокаты ⟩ Эстонские суды с США не спорят, выдать нашего гражданина – дело техники

Суд США принял решение о привлечении лица к суду, приняв для этого постановление (arrest warrant). Только после привлечения к суду, которое может быть и добровольным, судья США решает, следует ли заключить обвиняемого под стражу. Если по мнению судьи риск побега (risk of flight) или опасность для общества (risk to the community) высоки, обвиняемый заключается под стражу на время разбирательства по делу. В аналогичной ситуации, например, находится бывший президент США Дональд Трамп, которого недавно обязали явиться в суд по причине выдвинутого обвинения.