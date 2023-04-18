ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Эстонский либерализм в поисках нового баланса

Было бы логично ожидать, что соответствующие юридические изменения будут предприняты относительно оперативно, чтобы дать возможность обществу понять суть происходящего, но в то же время чтобы воспрепятствовать нелиберальной оппозиции воспользоваться этой темой на следующих местных или национальных выборах. Если юридическое решение по равному определению брака будет принято, это сделает Эстонию первой страной с либеральным законодательством в этой сфере в Центральной Европе и Балтии (пока в ЕС только Мальта и Словения легализовали однополые браки).

А.М.: - Что касается внешней политики, каких-то больших новаций от нового правительства я не ожидаю. Можно предположить, что усилится координация по многим параметрам с двумя другими странами Балтии, а также с Финляндией после ее вступления в НАТО. Это создает в целом достаточно благоприятный фон для Балтийского региона в плане его безопасности.

Мне кажется, что в отношении России новое руководство эстонского МИДа тоже будет искать баланс между поддержанием режима закрытой границы с одной стороны, и сохранением высокого уровня экспертизы по России с другой. Эстония может быть интересна и полезна своим союзникам в значительной степени из-за своих аналитических ресурсов, которые позволяют адекватно понимать происходящее внутри России и своевременно реагировать на любые перемены.