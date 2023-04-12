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За землю под домом могут взимать налог в тысячи евро

Юлле Харью Тийна Лаура Киммель
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Пилле, проживающая в Вана-Мустамяэ, говорит, что государственные финансы настолько вышли из-под контроля, что людям приходится платить больше налогов всех видов, хотя следовало бы начать с приведения экономики в порядок.
Пилле, проживающая в Вана-Мустамяэ, говорит, что государственные финансы настолько вышли из-под контроля, что людям приходится платить больше налогов всех видов, хотя следовало бы начать с приведения экономики в порядок. Фото: Sander Ilvest

Правительство отменит освобождение от налога на землю под домом и снимет ограничение на темп роста ставки налога – домовладельцам, не платившим до сих пор ни цента, придется платить сотни, а то и тысячи евро в год.

Март Вырклаев (Партия реформ), избранный министром финансов, заявил во вчерашней программе Postimees «Ministri närviproov», что освобождение от налога на землю под домом больше не будет обязательным, решение о его введении теперь будут принимать самоуправления. По его словам, также достигнута договоренность об отмене ограничения на темп роста ставки земельного налога, который прежнее правительство устанавливало в пределах десяти процентов в год.

Согласно результатам осенней плановой оценки Земельного департамента налогооблагаемая цена земли повысилась в среднем в 8,3, а в некоторых районах до 40 раз. Из-за повышения цен на землю Таллинн и без земли под домом смог бы ежегодно собирать от восьми до девяти миллионов евро больше земельного налога.

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