За землю под домом могут взимать налог в тысячи евро

Март Вырклаев (Партия реформ), избранный министром финансов, заявил во вчерашней программе Postimees «Ministri närviproov», что освобождение от налога на землю под домом больше не будет обязательным, решение о его введении теперь будут принимать самоуправления. По его словам, также достигнута договоренность об отмене ограничения на темп роста ставки земельного налога, который прежнее правительство устанавливало в пределах десяти процентов в год.