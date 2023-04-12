Присваивала деньги: суд уличил бывшего юриста волостной управы в хищении

Во вторник Пярнуский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению бывшего юриста Раплаской волостной управы Кайре Сядеметс, которая присвоила около 24 000 евро с банковских счетов лиц, находившихся под опекой самоуправления, и, чтобы скрыть свое деяние, подделала счета и расходные документы.
Кайре Сядеметс признана виновной в хищении, в подделке документов и использовании подложных документов. За совершенные преступления суд приговорил ее в общей сложности к двум годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.
Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд наложил на Кайре Сядеметс трехлетний запрет работать в государственном секторе на должностях, на которых ей была бы поручена организация движения имущественных ценностей.
Согласно обвинительному заключению, Сядеметс в 2019-2021 годах присваивала деньги подопечных волостной управы, переводя их на свой банковский счет. Часть денег она сняла в банкоматах. В общей сложности Сядеметс причинила ущерб потерпевшим в размере 23 637 евро, присвоив их деньги.
Кроме того, Сядеметс фальсифицировала различные счета в период с не установленного точно момента 2019 года по 22 сентября 2020 года, с целью доказать наличие расходов, понесенных учреждением в пользу лиц, находящихся под опекой Раплаской волостной управы и скрыть хищение. Поддельные расходные документы Сядеметс представила и Рапласкому суду Пярнуского уездного суда.