Присваивала деньги: суд уличил бывшего юриста волостной управы в хищении

Кайре Сядеметс признана виновной в хищении, в подделке документов и использовании подложных документов. За совершенные преступления суд приговорил ее в общей сложности к двум годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд наложил на Кайре Сядеметс трехлетний запрет работать в государственном секторе на должностях, на которых ей была бы поручена организация движения имущественных ценностей.

Согласно обвинительному заключению, Сядеметс в 2019-2021 годах присваивала деньги подопечных волостной управы, переводя их на свой банковский счет. Часть денег она сняла в банкоматах. В общей сложности Сядеметс причинила ущерб потерпевшим в размере 23 637 евро, присвоив их деньги.