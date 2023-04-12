Секретные документы указывают, что Сербия согласилась поставить Украине оружие. Белград заверяет, что это не так

Милош Вучевич употребил слово «продавать» - но в документе из утечки не сказано, что Сербия именно продала Украине оружие. Там сказано, что Сербия обязалась отправить "летальную помощь" Украине или уже предоставила ее, но была ли это продажа, безвозмездная передача или какой-либо иной формат сделки, в нем не уточняется. О каком оружии или боеприпасах идет речь, тоже не сказано.

Reuters напоминает, что месяц с небольшим назад в пророссийском телеграм-канале появились документы, из которых следовало, что Сербия отправила Украине ракеты для реактивной системы залпового огня «Град».

Фигурировавшая в документах сербская государственная военно-промышленная компания «Крушик» заявила, что не поставляла Украине ни ракеты, ни какое-либо другое оружие, а президент Сербии Александр Вучич назвал сообщение о поставках ракет «наглой ложью» и заявил, что Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России.

флаги России и Сербии Фото: Getty Images

Сербия старается поддерживать традиционно дружеские отношения с Россией и, в частности, в отличие от всех остальных европейских стран, не вводит против нее санкции за развязывание войны против Украины.

«Если информация в этом документе верна, то это показывает либо то, что Вучич двуличен в его отношениях с Россией, либо что Вашингтон очень сильно давит на него, добиваясь поставок оружия Украине», - сказал агентству Reuters эксперт по политике в Восточной Европе, сотрудник Джеймстаунского фонда Януш Бугайский.