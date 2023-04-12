Вчера в Раквереском доме суда Вируским уездным судом был признан виновным в преступлении сексуального характера 22-летний Танель Кулламяэ.
Житель Эстонии получил условный срок за преступление сексуального характера: жертва была младше 14 лет
Кулламяэ, который ранее был наказан в рамках производства о проступке, в сексуальном плане соблазнял жертву младше 14 лет.
Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
В качестве расходов на производство Кулламяэ должен возместить государству почти 1250 евро, которые необходимо выплатить в течение одного года.