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Житель Эстонии получил условный срок за преступление сексуального характера: жертва была младше 14 лет

Сийм Михайлов
, журналист
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Признанный виновным в преступлении сексуального характера 22-летний Танель Кулламяэ.
Признанный виновным в преступлении сексуального характера 22-летний Танель Кулламяэ. Фото: Siim Mihailov

Вчера в Раквереском доме суда Вируским уездным судом был признан виновным в преступлении сексуального характера 22-летний Танель Кулламяэ.

Кулламяэ, который ранее был наказан в рамках производства о проступке, в сексуальном плане соблазнял жертву младше 14 лет.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В качестве расходов на производство Кулламяэ должен возместить государству почти 1250 евро, которые необходимо выплатить в течение одного года.

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