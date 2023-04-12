Глава профсоюза химиков: не будет Enefit и VKG – не будет всего Ида-Вирумаа

По словам Леонтьевой, 5 апреля состоялась встреча представителей профсоюза химиков с представителем Социал-демократической партии Эдуардом Одинцом, чтобы донести обращение профсоюза к партнерам по коалиционным переговорам, пишет dv.ee.

В частности, его члены заинтересованы в том, чтобы решение по поводу продолжения строительства шахты Уус-Кивиыли было принято не скоропалительно, были учтены интересы работников и членов их семей относительно рабочих мест и достойного уровня проживания в регионе.