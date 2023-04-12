Глава профсоюза химиков: не будет Enefit и VKG – не будет всего Ида-Вирумаа

Коалиционный договор оставляет работников и предприятия Ида-Вирумаа в неизвестности, благоприятного инвестиционного климата в регионе нет, а решения принимаются слишком скоропалительно, пишет председатель профсоюза химиков Юлия Леонтьева.
По словам Леонтьевой, 5 апреля состоялась встреча представителей профсоюза химиков с представителем Социал-демократической партии Эдуардом Одинцом, чтобы донести обращение профсоюза к партнерам по коалиционным переговорам, пишет dv.ee.
В частности, его члены заинтересованы в том, чтобы решение по поводу продолжения строительства шахты Уус-Кивиыли было принято не скоропалительно, были учтены интересы работников и членов их семей относительно рабочих мест и достойного уровня проживания в регионе.
«В Ида-Вирумаа скелет – это Enefit и VKG. Не будет этого скелета – не будет всего Ида-Вирумаа. Почему бы не сохранить то, что можно сохранить?» – задается Леонтьева вопросом.
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