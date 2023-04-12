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Глава профсоюза химиков: не будет Enefit и VKG – не будет всего Ида-Вирумаа

rus.postimees.ee
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По оценке компании, если VKG не сможет построить новую шахту, заводы по производству сланцевого масла в Кохтла-Ярве остановятся в 2027 году.
По оценке компании, если VKG не сможет построить новую шахту, заводы по производству сланцевого масла в Кохтла-Ярве остановятся в 2027 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Коалиционный договор оставляет работников и предприятия Ида-Вирумаа в неизвестности, благоприятного инвестиционного климата в регионе нет, а решения принимаются слишком скоропалительно, пишет председатель профсоюза химиков Юлия Леонтьева.

По словам Леонтьевой, 5 апреля состоялась встреча представителей профсоюза химиков с представителем Социал-демократической партии Эдуардом Одинцом, чтобы донести обращение профсоюза к партнерам по коалиционным переговорам, пишет dv.ee.

В частности, его члены заинтересованы в том, чтобы решение по поводу продолжения строительства шахты Уус-Кивиыли было принято не скоропалительно, были учтены интересы работников и членов их семей относительно рабочих мест и достойного уровня проживания в регионе.

«В Ида-Вирумаа скелет – это Enefit и VKG. Не будет этого скелета – не будет всего Ида-Вирумаа. Почему бы не сохранить то, что можно сохранить?» – задается Леонтьева вопросом.

Читайте подробнее на dv.ee.

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